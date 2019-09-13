Ешь и худей. Какой перекус помогает не набрать лишние килограммы

Для нормального пищеварения и обмена веществ, а также для сохранения фигуры диетологи рекомендуют есть часто и небольшими порциями. Но перекусывать пирожками и шоколадками — большая ошибка. Что нужно есть между основными приёмами пищи, чтобы не набрать лишний вес и принести пользу организму?

Врачи рекомендуют есть пять-шесть раз в день понемногу, чтобы не растягивать желудок при переедании. Тогда пища будет лучше усваиваться и не начнёт откладываться в боках. Двух-трёх основных полноценных приёмов пищи достаточно, но между ними нужны перекусы. Ранее Лайф писал о вреде мюсли и батончиков — ими перекусывать бесполезно: слишком много сахара, углеводов и никаких витаминов.

Лучше выбирать продукты, которые не содержат быстрых углеводов, так и ощущение сытости будет длиться дольше. В перекусе должно быть много белка и сложных углеводов, а калорийность должна быть низкой.

Какой перекус полезен?

Орехи В них много витаминов Е и В3, калия, фосфора и магния Фото © Pixabay

Орехи помогают снизить холестерин в организме, а значит снижают риск инфаркта и проблем с артериальным давлением. Улучшают память и внимательность. Повышают работоспособность.

Но орехи очень калорийны, поэтому съедать их много не рекомендуется. Достаточно десяти граммов.

Фрукты и ягоды Содержат клетчатку, витамины и минералы Фото © Pixabay

Фрукты полезны для всех внутренних органов и для кожи, они способствуют улучшению обмена веществ и не вредят фигуре. Но некоторые ягоды и фрукты всё-таки лучше есть в ограниченных количествах. Например, виноград, бананы, инжир, манго, вишню и хурму худеющим людям есть не рекомендуется, поскольку в этих продуктах много сахара.

Полезно есть грейпфруты, арбуз, клюкву, если у вас нет аллергии на эти фрукты и ягоды. Яблоки полезны, но они усиливают аппетит, съесть что-нибудь вредного захочется в разы сильнее.

Свежие овощи Свежие овощи Клетчатка, антиоксиданты и витамины внутри Фото © Pixabay

Диетологи рекомендуют есть свежие брокколи, редис, морковь, баклажаны, капусту и сельдерей всем худеющим и тем, кто следит за здоровьем. Эти овощи помогают сохранить фигуру и улучшают общее состояние организма. Можно есть овощи, приготовленные на гриле, но избегайте жареных продуктов.

Кисломолочные продукты Высокое содержание кальция, антиоксидантов и пробиотиков Фото © shutterstock

Помогают поддерживать нормальную микрофлору кишечника, улучшают обмен веществ, способствуют выведению токсинов. Но покупать нужно только натуральные продукты без добавления усилителей вкуса. Также диетологи отмечают, что обезжиренные йогурты намного вреднее, чем обычные, потому что в них как раз присутствуют те самые усилители и сахар. Но в составе на упаковке эти добавки маскируются сложными названиями.

По словам диетологов, главное в правильном питании — соблюдение рациона и подбор тех продуктов, которые подходят именно вам. Если есть аллергия на цитрусовые, не нужно травить себя грейпфрутом, а тем, у кого гастрит, нужно быть осторожными с кисломолочными продуктами. Во всём нужно соблюдать баланс и чистоту, в том числе и в еде.

Ранее Лайф писал, почему нужно мыть все продукты.