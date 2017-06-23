Чиновники vs. "Боярышник". Чем закончилась борьба с фуфыриками

Почти полгода чиновники проводят жёсткую антиалкогольную кампанию для бедных. Речь идёт о людях, которые живут в нищете, не могут позволить себе водку, но хотят выпить (каждый день или только по праздникам) и поэтому покупают пойло за 20—50 рублей. По оценкам экспертов, таких россиян — 20 млн человек. Кампания началась после трагедии в Иркутске — там в декабре 2016 более 70 человек погибли, выпив жидкость для ванн "Боярышник". Лайф собрал статистику, которая показывает, к чему привели усилия чиновников.

Лосьоны-фуфырики перестали производить легально

Первой мерой Роспотребнадзора стал запрет на спиртовые лосьоны. Сначала — вообще на все, но потом правила смягчились. Под запретом остались только те лосьоны, где много спирта и которые обходятся дешевле водки. Стандартный лосьон-фуфырик (например, "Хлебный" или "На бруньках") нельзя продавать дешевле 58,8 рубля (планка цены для каждого лосьона высчитывается по специальной формуле — в зависимости от объёма и количества спирта).

Как показывают данные Росстата, производство непищевых спиртосодержащих жидкостей резко упало. За первый квартал 2017 года было произведено 3 тысячи дал лосьонов, жидкостей для ванн и т.д. — это в 100 раз меньше, чем в прошлом году.

Однако эксперты убеждены, что это производство никуда не исчезло, а ушло в подполье. Лосьоны всё так же продаются, правда, теперь это пойло непонятно кем и где делается.

Что интересно, лосьоны-фуфырики продолжают продаваться легально. Продавцы, как рассказывал Лайф, придумали уловку: стали вывешивать ценник "60 рублей". Один лосьон клиент покупает, ещё один или два ему даются в подарок. И закон соблюдён, и покупатели ничего не теряют.

Зато алкашей оградили от искушения выпить баночку элитного лосьона Hugo Boss. В отличие от мелких магазинчиков, в крупных косметических сетях, в том числе "Л'Этуаль" и "Рив Гош", убрали с полок спиртовые лосьоны даже элитных марок, которые стоят дороже тысячи рублей, — администрация решила перестраховаться.

Ароматизаторы пришли на смену лосьонам

По данным Росстата, в первом квартале 2017 года в 2,5 раза выросло производство ароматизаторов, пищевых добавок на спирту, кондитерского спирта (всё это называется спиртосодержащими пищевыми жидкостями). Эксперты полагают, что так рынок отреагировал на запрет лосьонов. Раз нельзя продавать лосьон "Хлебный", пусть больше продаётся жидкости-ароматизатора "Хлебная". И по цене, и по вкусовым качествам, и по названию, это очень похожие товары.

Но в Роспотребнадзоре всё это поняли и с 1 апреля ввели запрет на продажу пищевых жидкостей со спиртом. Но производство не упало. В апреле 2017 года таких жидкостей производилось в 2 раза больше, чем в апреле 2016-го, в мае ситуация сохранилась. В целом за январь — май 2017 года произведено 36 млн дал (в 2,3 раза больше, чем в 2016 году).

— Производство этих жидкостей не запрещено, а розничная продажа запрещена. Из этого можно сделать вывод о том, что жидкости ушли в нелегальную розницу. И народ продолжает пить всякую дрянь, — считает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Интересно, что на самом деле эти пищевые добавки и так были запрещены для продажи в розницу согласно техническому регламенту Таможенного союза. По словам пресс-секретаря Роспотребнадзора Анны Брычовой, поскольку в регионах "выявлялись факты реализации такой продукции" (например, "пищевая добавка коньячная"), это и стало поводом для введения ещё одного запрета. Продлится он до конца июня 2017 года.

Аптечные настойки больше не популярны

По данным агентства DSM Group (занимается мониторингом фармацевтического рынка) за первые 4 месяца 2017 года аптечных настоек стало продаваться на 17% меньше, чем за такой же период в прошлом году.

Дело в том, что аптечные настойки сильно подорожали. Как ранее рассказывал Лайф, в июле 2016 года настойка "Боярышник" стоила в среднем 11 рублей, а в январе 2017 года — 45 рублей (в четыре раза дороже). Стоимость настойки эвкалипта выросла с 12 до 42 рублей, а настойки валерианы — с 17 до 45.

— В динамике цен на лекарственные средства прослеживаются итоги общественно-политической дискуссии, спровоцированной массовыми отравлениями средством для чистки ванн "Боярышник", — ранее объяснял Лайфу руководитель проекта "Здоровье Mail.Ru" Евгений Паперный. — Произошли изменения в законодательстве: с 1 января 2017 года производителей медицинского спирта обязали следовать тому же регламенту, которому следуют производители алкогольных напитков. Спиртосодержащие препараты — настойки боярышника, лимонника, пиона и т.д. — подорожали на десятки рублей, что при их низкой цене иногда оказывается многократным ростом.

Стали ли россияне пить меньше?

Новости об отравлениях суррогатным алкоголем никуда не исчезли — то в одном, то в другом уголке страны кто-то умирает из-за некачественного пойла. За первый квартал 2017 года, по данным Росстата, 2 тысячи россиян умерли из-за случайного отравления алкоголем. За аналогичный период прошлого года умерших было 2,5 тысячи. Но эксперты сомневаются в том, что алкоголизм перестаёт быть проблемой.

— За последние месяцы государство очень сильно ударило по рынку суррогатов, но, как всегда, неграмотно, — считает Дробиз. — Лучше бы люди пили медицинские настойки, чем всякую дрянь, которую подпольно производят в старых амбарах и гаражах, в антисанитарных условиях. В результате государство своей бестолковой политикой создало нелегальный рынок спиртосодержащих жидкостей, который травит наших людей.

По словам Олега Зыкова, нарколога, директора Института здоровья нации, чиновники "к сожалению, опять не обсуждают, как сформировать политику снижения спроса на алкоголь".

— Российский опыт показывает, что, как только мы начинаем регламентировать оборот одного химического вещества, то на его место приходит другое, — сказал он. — То есть пока люди хотят выпивать, они будут пить, несмотря ни на какие запреты.