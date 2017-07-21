Одиночество и отчаяние. ВИЧ-инфицированных оставили без лекарств

Активисты движения "Пациентский контроль" обратились с письмом к главному внештатному специалисту по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава Евгению Воронину и директору Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елене Максимкиной. Причина — непрекращающиеся жалобы ВИЧ-инфицированных на отсутствие лекарств.

"Несмотря на то что Министерство здравоохранения РФ заявляет о поставках АРВ-препаратов (то есть препаратов для ВИЧ-инфицированных. — Прим. Лайфа), закупленных в рамках централизованных закупок, мы продолжаем получать сообщения об отказах в назначении АРВ-терапии", — сказано в обращении.

Активисты сообщают, что "на данный момент сообщения об отказе в назначении АРВ-терапии поступили из следующих регионов: Томская область, Алтайский край, Иркутская область, Краснодарский край, Нижегородская область, Оренбургская область, Челябинская область, Республика Татарстан".

Активисты подчёркивают, что самая сложная ситуация сейчас наблюдается в Томской области. Как ранее рассказывал Лайф, в этом регионе 1517 ВИЧ-инфицированных (стоящих на учёте), которым нужны лекарства.

Из них 200 человек должны получить лекарства прямо сейчас (препараты у них закончились), но в СПИД-центре заявляют, что ничем не могут помочь. А для профилактики передачи ВИЧ от матери к ребёнку заявка учреждения выполнена только на 51% — лекарств больше не поставили. Такие данные местный СПИД-центр приводит в ответ на жалобу пациента (копия ответа есть в распоряжении Лайфа).

Главврач томского СПИД-центра обещает, что, как только препараты поступят в регион, их сразу же начнут выдавать нуждающимся. А пока пациентам предлагают покупать лекарства за свой счёт.

В Минздраве не смогли оперативно ответить на запрос Лайфа и прокомментировать ситуацию. Ранее в ведомстве заявили, что не считают её критической.

— В связи с централизацией закупок препаратов для лечения ВИЧ число жалоб, поступающих к нам по данному вопросу, не увеличилось, — ранее сообщили Лайфу в пресс-службе Минздрава. — Мы готовы в самый короткий срок рассмотреть каждую жалобу индивидуально, если соответствующая информация будет представлена "Пациентским контролем" в министерство. При этом необходимо отметить, что Минздравом при переводе закупок препаратов для лечения ВИЧ были предприняты все необходимые подготовительные действия. К настоящему моменту практически все закупки на федеральном уровне полностью завершены, необходимые препараты поставляются в регионы.

Чтобы не быть голословными, к очередному обращению активисты прикладывают выдержки из обращений ВИЧ-инфицированных (их можно также посмотреть на сайте pereboi.ru). Вот некоторые из них (орфография и пунктуация сохранены):

"Не выдали препараты, сказали нет и не известно когда будут. При очень низких показателях анализов. Что делать? Умирать? Как так?" (Бийск)

"С октября 2016 не могу получить терапию а клеток уже осталось 43. почему то тянут помогите"(Томск)

"Анализы СД4 были ниже нормы, и Вирусная нагрузка большая. Терапию не назначили. Дочь умерла в течении 1.5 лет от СПИДа" (Сочи)

— Ситуация, безусловно, ухудшается. Охват лечением растёт медленнее, чем увеличивается количество нуждающихся. Очень много новых случаев, что говорит о том, что профилактическая работа очень слаба, — ранее комментировал ситуацию с перебоями Вадим Покровский, руководитель федерального СПИД-центра.

Напомним, по данным Федерального центра по борьбе со СПИДом, в России в 2016 году зафиксировано более 100 тысяч новых случаях ВИЧ-инфекции. Умерло более 30 тысяч ВИЧ-положительных — это на 11% больше, чем в 2015 году.

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