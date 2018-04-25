Умереть красиво. Какие ужасы случаются с любительницами пластики

Очередной трагедией закончилось стремление молодой москвички стать привлекательнее. 15 апреля 32-летняя женщина легла на операционный стол в одной из столичных клиник пластической хирургии. Она мечтала о красивой большой груди. Врачи пообещали всё исполнить и погрузили девушку в глубокий сон. Но сбыться задуманному было не суждено — пациентка даже не проснулась. Во время операции она умерла от острой сердечной недостаточности.

Такие сухие факты, за которыми скрывается огромная человеческая трагедия, стали известны из сообщения Следственного комитета. Сейчас ведомство проверяет деятельность самой клиники и врачей, которые проводили операцию.

А ведь случай далеко не первый и, к сожалению, наверняка не последний. Буквально на днях за плохо проведённую операцию осудили пластического хирурга из Магнитогорска. По данным прокуратуры, в 2012 году врач решил оперировать одну из своих пациенток без какого-либо обследования. При этом у клиники даже не было лицензии на использование препаратов для общего наркоза. Женщине сделали лёгкое обезболивание, и во время операции она просто не выдержала боли и умерла. За это хирург сел на 2,5 года.

Смерть — самое тяжёлое и необратимое последствие любой операции. Пластическая хирургия таит в себе очень много осложнений, которые могут сделать женщину уродом, а в некоторых случаях и инвалидом. Про красоту уж точно можно будет забыть.

Ранее тревогу забил Росздравнадзор: за последнее время осложнений после пластических операций стало значительно больше. Причём, как показывает практика, дело не только в плохих врачах, но и в самих клиентах. Они просто не знают, на что они соглашаются и какие проблемы можно "заработать".

Кровотечения, отёки, инфекции, расхождение швов, синяки и многие другие осложнения характерны для всех видов операции. Как выяснилось, пластика имеет также свои специфические плохие последствия.

Увеличение груди — от смещения импланта до омертвления сосков

Иногда девушка мечтает о красивой, большой, упругой груди, а получает тошнотворное уродство. Что может случиться после маммопластики?

Пожалуй, самое безобидное — выраженная асимметрия груди. Это различие в размерах левой и правой молочных желёз. Вина за такой дефект может лежать на враче, но бывают случаи, когда импланты начинают "съезжать" по другим причинам (например, если женщина после операции получила травму, или грудь стала видоизменяться из-за беременности). Проблему решит ещё одна операция — хирург подвинет импланты на место и сделает подтяжку.

Также импланты могут мигрировать по грудной клетке и даже переворачиваться. Как объяснила пластический хирург Галина ДеКаспер, подобное осложнение бывает, когда сделан очень большой "карман" для импланта (то есть врач выделил слишком много места, имплант "сел" неплотно).

Теперь кое-что посерьёзнее. Отторжение импланта — это когда новая грудь просто не приживается в организме. Возможные причины: испортился сам имплант (порвался, или же он изначально был не самого лучшего качества), хирург неправильно его установил, во время операции врач не заметил кровотечение или повредил нерв.

Когда организм отторгает имплант, женщина испытывает сильную боль, вокруг груди появляются отёк и покраснение. Иногда начинается гнойное воспаление. И вообще, чужеродный элемент в организме может спровоцировать распространение инфекции, а это легко может довести до гроба.

Ещё одно опасное осложнение — некроз сосков. Проще говоря, они отмирают. Это происходит из-за того, что во время операции к ним перестаёт поступать кровь. Внешне это выглядит очень страшно — черные безжизненные соски. Если вовремя обратиться к врачу, то это осложнение можно исправить. Если затянуть, то в будущем может потребоваться операция не просто по удалению имплантов, а вообще по удалению груди (вместе с сосками).

Лицо — нос набок и паралич

На лице можно сделать множество пластических операций — подтяжка, изменение формы носа, увеличение губ и так далее. К сожалению, возможных осложнений тоже немало.

Самое опасное — это омертвление тканей. Как рассказал пластический хирург Фёдор Красковский, на лице очень много нервов, которые во время операции неопытный врач может повредить. Итог — перекошенное лицо. И далеко не всегда это можно будет впоследствии исправить.

Некоторые операции (например, блефаропластика — коррекция формы века) ставят под угрозу глаза пациентки. Одно неловкое движение скальпеля — и девушка может ослепнуть. Не говоря о том, что хирург может сделать очень некрасивый разрез глаз — это не имплант, просто так не вытащишь.

— Частое осложнение после блефаропластики — асимметрия верхних век, асимметрия расположения швов, гематома на склере (глаз приобретает красноватый вид). Плюс возможные воспалительные процессы, как и после любой операции. Иногда встречается формирование кожных кист (атером-жировиков), — рассказал пластический хирург Илья Кисляков.

Случаются очень опасные осложнения при ринопластике — коррекции формы носа. Седловидная деформация — это когда после операции нос становится больше похож на клюв попугая. А вот смещение формы носовой перегородки, которая иногда случается во время операции, может привести и к проблемам с дыханием.

Иногда увеличенные губы у некоторых девушек сами по себе выглядят как одно большое осложнение. Но даже если форма губ достаточно аккуратная, опасность для здоровья всё равно остаётся. Самое распространённое осложнение после такой пластики — некачественный имплант и его наполнители (силикон, например) не приживаются в организме. Вместо сочных алых губ у девушки появляются воспалённые, гнойные, почти отмершие лепёшки.

Ягодицы — гниение собственного жира

Есть два способа увеличить пятую точку — "заселить" туда импланты или же перекачать свой собственный жир из другой части тела (например, с живота) в ягодицы.

Больше всего опасностей таит в себе второй вариант. Может развиться флегмона — гнойное расплавление жира из-за инфекции. Проще говоря, ваш жир в ягодицах из-за его избыточного количества или неправильного введения начнёт гнить. Начнётся сильнейшее воспаление, и без очередной операции, но теперь уже по выкачиванию гнилого жира, к сожалению, не обойтись.

При увеличении ягодиц имплантами возможны общие осложнения, о которых уже говорилось — смещение имплантов, кровотечения, инфекции и другое.

Как не стать уродом

Остаться здоровой и красивой после посещения пластического хирурга можно, но для этого нужно тщательно выбирать специалиста, уверены эксперты.

— Пластические операции относятся к плановым. Они подразумевают полноценное обследование пациента перед хирургическим вмешательством. Будь то увеличение груди, ягодиц или пластика лица — в хорошей клинике после знакомства с врачом пациентка получает направление на все анализы, — объясняет Фёдор Красковский. — Если имеются какие-то хронические заболевания, то обязательно пациентку должен осмотреть профильный специалист и выдать разрешение на операцию. Без такого обследования даже не думайте соглашаться на операцию! Лучше уйти из той клиники, где вам предлагают быстро без всяких анализов лечь на операционный стол.

Как рассказал специалист, важно заранее обсудить с врачом все возможные послеоперационные осложнения.

— Есть некоторые серьёзные осложнения, которые достаточно легко предотвратить. Например, в процессе операции из-за длительного лежания в одной позе кровь в венах ног иногда застаивается из-за малой подвижности, так что может образоваться тромб. Если пациент, проснувшись после наркоза, резко начнёт двигаться, тромб может оторваться, а это приводит к смерти. Это легко можно предотвратить, если на время длительной операции надеть на ноги компрессионные чулки или бинты, чтобы вены были в тонусе, — рассказал Фёдор Красковский.

В идеале следует сразу узнать, какое образование у специалиста. Если он просто закончил какие-то курсы или прошёл короткую программу переквалификации из лора в пластического хирурга, то лучше с ним попрощаться. Хороший пластический хирург должен иметь высшее медицинское образование и, желательно, регулярно проходить курсы профессиональной переподготовки. То же самое касается косметолога. Грамотные врачи всегда готовы рассказать о своих профессиональных успехах — попросите хирурга показать свои работы, и как можно больше.

Кроме этого, обязательно нужно заранее узнать, в каких условиях работает клиника: там должна быть оборудованная реанимация, палата, где можно переночевать после операции, должны дежурить медсёстры.

— Бывают очень маленькие клиники, которые переоборудованы из трёхкомнатной квартиры. Там в одной комнате — консультации, во второй — подобие операционной, а третья — палата. Получается, если во время операции начнутся проблемы (например, у пациента случится анафилактический шок — острая аллергическая реакция, которая порой заканчивается смертью), такая клиника спасти своего пациента не сможет и будет вызывать скорую. В хорошем медучреждении всё всегда готово для того, чтобы оказать пациенту необходимую помощь, если что-то пошло не так, — рассказал Красковский.

Когда вы подписываете договор на оказание услуг, его нужно обязательно прочесть. И не между строк, а от первого и до последнего слова. Особое внимание нужно уделить разделу "Обязанности сторон". Так вы узнаете, будет ли клиника вам помогать, если во время или после операции что-то пойдёт не так.

Росздравнадзор также напоминает, что происхождение препаратов и различных медизделий (например, имплантов) можно проверить на сайте ведомства. Вот здесь вы можете посмотреть, какой имплант или филлер вам предлагают вживить, а здесь — качественные ли препараты вам будут колоть.

Если всё же операция прошла ужасно, ваше здоровье оказалось под угрозой, а исправлять свои ошибки в клинике отказываются, то выход один — обращаться в суд. Как ранее рассказывал юрист Константин Трапаидзе, помимо отзыва лицензии и закрытия медучереждения это чревато и уголовным преследованием (статья 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", до двух лет лишения свободы). Посадить могут всех — и тех, кто оперировал, и тех, кто создал такое учреждение.

— Риск осложнений сводится к минимуму в случае, если доктор имеет высокую квалификацию, обладает достаточным опытом, знает, как выполняется каждый шаг алгоритма операции, — считает хирург Илья Кисляков. — Но нельзя забывать, что любая операция, даже выполненная на самом высоком уровне при соблюдении всех стандартов и условий, может всё равно закончиться осложнениями — они могут возникать независимо от врача и самого пациента.