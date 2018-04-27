Опасный парацетамол. Можно ли умереть от популярного обезболивающего?

Росздравнадзор предупредил россиян об опасности парацетамола. Того самого обезболивающего и жаропонижающего лекарства, которое наверняка знакомо каждому, у кого когда-нибудь была простуда, грипп, ОРВИ или другие инфекции.

В ведомстве обеспокоены тем, что лекарство популярно, но пациенты знают о нём слишком мало. Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко призвал врачей при назначении парацетамола предупреждать людей о возможных осложнениях.

— При передозировке и употреблении таких препаратов, как парацетамол, возможно осложнение на печень, токсический эффект, поэтому врачи должны предупредить пациента при его назначении, — сказал Михаил Мурашко.

Такая неожиданная новость может насторожить. Почему вдруг глава Росздравнадзора вспомнил про это лекарство и решил предупредить о его опасности? Разберёмся, что такое парацетамол и может ли он навредить нам до смерти.

Печальные новости, связанные с этим препаратом, к сожалению, бывают. Так, американские врачи выяснили , что приём парацетамола грозит женщинам бесплодием, а у беременных может вызвать выкидыш. Кроме того, сообщалось , что употребление этого жаропонижающего может привести к нарушениям в развитии нервной системы у новорождённых.

Тем не менее этот препарат все продолжают использовать.

— Парацетамол синтезирован 141 год назад. Изначально бытовало мнение, что препарат может вызвать заболевания крови, но в 1947 году американские учёные опровергли эти данные, — рассказала Анастасия Левченко, врач-терапевт сети медицинских центров "Медскан". — Сейчас этот безрецептурный мягкий анальгетик (обезболивающее. — прим. Лайфа), относящийся к группе нестероидных противовоспалительных средств, признан Всемирной организацией здравоохранения жизненно важным лекарственным средством.

По всем фронтам

По данным аналитиков компании "Яндекс", парацетамол входит в тройку лидеров среди самых популярных лекарств у пользователей Сети. А по данным аналитической компании DSM Group, в 2016 году этот препарат занимал третью строчку среди самых популярных обезболивающих.

Парацетамол относится к классу анальгетиков, при этом он обладает жаропонижающим и даже слабым противовоспалительным эффектом. Действительно почти универсальное средство. Ещё и достаточно оперативное. Препарат начинает действовать примерно в течение часа после приёма — для лекарства это считается очень быстрым эффектом.

Некоторые люди при первых признаках простуды начинают пить парацетамол на всякий случай. Врачи напоминают, что парацетамол не является средством для профилактики гриппа и простуды. Это лекарство не повышает иммунитет. А если его пить как витамины по любому поводу, то вы только испортите здоровье.

Показания для приёма парацетамола — боль (в том числе головная и зубная, после ожогов и травм), повышенная температура. Среди противопоказаний, которые перечислены в инструкции, — гиперчувствительность к компонентам препарата (стандартное предупреждение для всех лекарств), заболевания печени и почек, анемия и алкоголизм.

К этому перечню врачи ещё добавляют третий триместр беременности и период кормления грудью. Кстати, для детей ограничений по приёму этого препарата почти нет. Единственное — детям до 12 лет рекомендуются жидкие формы парацетамола (сиропы например), а не таблетки.

Теперь о побочных эффектах. При приёме парацетамола может появиться аллергия в виде сыпи или ангионевротического отёка (увеличение лица или конечностей). Возможна тошнота, при длительном приёме — воспаление печени и почек. Могут появиться и кровотечения, анемия (пониженный гемоглобин в крови), агранулоцитоз (снижение уровня лейкоцитов в крови), тромбоцитопения (недостаток тромбоцитов в крови).

Парацетамол в целом "дружит" со многими другими лекарствами — то есть усваивается нормально, если вы принимаете что-то ещё. Но точно о правильности сочетания вам скажет врач. Обязательно упоминайте обо всех препаратах, которые вы уже принимаете, когда доктор назначает вам парацетамол. Так вы сможете избежать неприятных сюрпризов.

Между тем и без врача можно с полной уверенностью сказать, что принимать парацетамол одновременно с алкоголем точно нельзя. Вот выдержка из инструкции к препарату: "Во избежание токсического поражения печени парацетамол не следует сочетать с приёмом алкогольных напитков, а также принимать лицам, склонным к хроническому потреблению алкоголя".

Собственно, самая главная опасность парацетамола заключается в том, что препарат почти целиком перерабатывается в печени. Если давать на этот орган слишком сильную нагрузку, его клетки будут просто разрушаться.

— Передозировка парацетамолом может вызвать гибель клеток печени. Поэтому неконтролируемый приём этого средства в повышенных дозах и в течение длительного времени может приводить к гепатиту и циррозу печени, — объяснила Анастасия Левченко, врач-терапевт сети медицинских центров "Медскан".

В инструкции к парацетамолу перечисляются вот такие симптомы передозировки: бледность кожных покровов, анорексия, тошнота, рвота, гепатонекроз (отмирание тканей печени). В качестве лечения инструкция предлагает промывание желудка и активированный уголь. Но очевидно, что при некрозе тканей печени одним углём спастись вряд ли удастся — если сразу же не обратиться к врачу, то человек может умереть от внутреннего кровотечения.

Зачем платить больше?

В мире существуют сотни препаратов, в состав которых входит парацетамол. Среди самых популярных в нашей стране — "Терафлю", "Фервекс", "Ринза" и многие другие.

— Все эти препараты пациенты обычно принимают при простуде и гриппе. В эти лекарства кроме парацетамола входит ещё несколько компонентов. Самое безобидное из них — витамин С, остальное — сторонние химические элементы, которые по факту не оказывают никакого терапевтического эффекта, — объяснила педиатр Анастасия Прибыльнова. — То есть лечить из всего этого будет только парацетамол, остальное максимум снимет симптомы, но это не лечение. При этом простой парацетамол в аптеке можно купить за 10 рублей, а цена за упаковку препарата с его содержанием доходит до нескольких сотен рублей.

А вообще, врачи говорят про парацетамол очень спокойно: если соблюдать все рекомендации, не нарушать дозировку и принимать лекарство только в тех случаях, когда действительно есть необходимость, то всё будет в порядке.