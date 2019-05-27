Появилось видео с Китом Харингтоном, когда он узнал финал "Игры престолов"

Телеканал HBO показал документальный фильм о создании последнего сезона популярной саги.

Если вдруг вы ещё не посмотрели финальный эпизод сериала, вам лучше дальше не заглядывать, чтобы не расчувствоваться так же, как Кит Харингтон. В документальном фильме показали реакцию актёра, когда он во время читки сценария последней серии узнаёт о страшном сюжетном повороте: его персонажу Джону Сноу придётся убить возлюбленную Дейенерис, которую сыграла Эмилия Кларк.

Харингтон хватался за голову, прикрывал рот рукой и обменивался многозначительными взглядами с Кларк. Эмилия продемонстрировала потрясающие возможности своей мимики и даже сползла под стол, но продолжала улыбаться. Эти трогательные моменты не ускользнули от внимания пользователей соцсетей.

На месте Кита я бы просто швырнул этот сценарий в воздух CI3L @Yleic

Реакция Эмилии, которая пыталась заставить его улыбнуться, была бесценна Diannebdee

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