Ким Кардашьян снова забыла про нижнее бельё, собравшись на обед с сестрой

Модель, похоже, решила, что её эффектных форм будет мало, и привнесла в образ провокационную "изюминку".

38-летняя инста-звезда отправилась на встречу со своей сестрой Хлоей. Девушки собрались пообедать вместе, пишет The Sun. Ким для похода выбрала образ, состоявший из топа, брюк и сандалий телесных оттенков. Завершали его солнечные очки и кожаная сумка-сундучок.

Одежда плотно облегала знаменитые формы Кардашьян, благодаря чему становится понятно, что девушка почему-то решила не надевать нижнее белье.

Впрочем, Ким славится любовью к откровенным нарядам и фотосессиям. Прогуляться без белья светская львица осмелилась даже в Диснейленде в обществе своей дочки.

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