Богомолов и Собчак перестали прятаться и закружились в романтичном танце

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Богомолов и Собчак перестали прятаться и закружились в романтичном танце

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Фото: instagram/xenia_sobchak, instagram/a030aa

Недавно светская львица официально объявила о разрыве с мужем Максимом Виторганом. И теперь, похоже, не стесняется открыто демонстрировать свои чувства к Богомолову.

Пару сняли на видео на вечеринке по случаю дня рождения продюсера Михаила Друяна. Константин пригласил Ксению на медленный танец. И под песню Филиппа Киркорова "Снег" они кружились, нежно прижавшись друг к другу.

Поклонники отметили, что Ксения действительно выглядела очень счастливой и влюблённой. Хотя не все оптимистично оценивают отношения пары. Некоторые предположили, что Константину просто выгодна такая знаменитая партия. А кое-кто намекнул и на ветреность Ксении.

Ксюша такая счастливая

mademoiselle1220

Богомолову нужен просто хороший продюсер (со связями). Он самовлюблён до кончиков ногтей

pobeda_vk

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/xenia_sobchak/" target="_blank"><strong>xenia_sobchak, </strong></a>instagram/<a href="https://www.instagram.com/konbog75/" target="_blank"><strong>konbog75</strong></a></p>

Надолго ли это счастье у неё? Сколько у неё уже этих счастий было

etitova67

О романе Собчак и Богомолова говорят уже не первый месяц. И хотя они прямо не заявляли о своих чувства, их часто видят вместе. Пара то появится на очередной премьере, то вместе путешествует. По слухам, они даже познакомили детей.

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