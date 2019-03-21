Богомолов и Собчак перестали прятаться и закружились в романтичном танце

Недавно светская львица официально объявила о разрыве с мужем Максимом Виторганом. И теперь, похоже, не стесняется открыто демонстрировать свои чувства к Богомолову.

Пару сняли на видео на вечеринке по случаю дня рождения продюсера Михаила Друяна. Константин пригласил Ксению на медленный танец. И под песню Филиппа Киркорова "Снег" они кружились, нежно прижавшись друг к другу.

Поклонники отметили, что Ксения действительно выглядела очень счастливой и влюблённой. Хотя не все оптимистично оценивают отношения пары. Некоторые предположили, что Константину просто выгодна такая знаменитая партия. А кое-кто намекнул и на ветреность Ксении.

Ксюша такая счастливая mademoiselle1220

Богомолову нужен просто хороший продюсер (со связями). Он самовлюблён до кончиков ногтей pobeda_vk

Надолго ли это счастье у неё? Сколько у неё уже этих счастий было etitova67

О романе Собчак и Богомолова говорят уже не первый месяц. И хотя они прямо не заявляли о своих чувства, их часто видят вместе. Пара то появится на очередной премьере, то вместе путешествует. По слухам, они даже познакомили детей.