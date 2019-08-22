Кто убил кубанскую Лору Палмер? Спросите у зятя судьи Хахалевой

Если Дэвид Линч будет искать сюжет для съёмок фильма в России, то таинственная смерть Марины Негребы подойдёт идеально. Четыре года назад в Краснодарском крае жестоко убили девятилетнюю девочку. Расследование с самого начала было странным и привело к цепочке кошмарных, сюрреалистичных событий. Лайф разбирался в тёмных хитросплетениях ужасного преступления и увидел следы тех, чьи имена широко известны не только на Кубани — регионе страны, где "Твин Пикс" не кино, а жизнь, где до сих пор происходят пугающие вещи, которые федеральные власти предпочитают не замечать...

Эпизод 1: "Обречённая". Конец мая 2015 года

У девятилетней отличницы Марины Негребы начались каникулы. Родители отправили её в станицу Нижнебаканскую, на ферму к бабушке и дедушке по матери, Марине и Владимиру Мищенко. Здесь лес, своё хозяйство, подворье с 32 коровами — красота! В тот злополучный день ребёнка впервые оставили одного в доме. Совсем ненадолго, на четыре часа...

Эпизод 2: "Прерванные поиски". 29 июня. ≈ 12:00 — 02:00

— Мы с мужем около полудня уехали в Крымск за продуктами. Вернулись к четырем: внучки нет, двери нараспашку, орут мультики, на столе дымится тёплая кружка чая, — поведала журналистам бабушка Марина Мищенко. — Подумали, потерялась или змея укусила. Искали сами, не нашли. Набрали 02, начались масштабные поиски по лесу. Однако в два ночи полиция получила по рации странную команду вернуться. Поиски резко прекратились. Все вернулись в посёлок. До сих пор не знаем, кто и почему отдал приказ.

Эпизод 3: "Внедорожник в ночном лесу". 30 июня. ≈ 02:30 — 10:30

Среди ночи в самую чащу леса заехал "УАЗ-патриот". Этот внедорожник ранее неоднократно видели на соседской ферме Савелия Топуриди. Но рулил им обычно не сам Топуриди, а его приятель Артём Касоев. Около пяти утра машину заметил возвращавшийся с охоты Владимир Рябичев, дед Марины Негребы по отцу. "Патриот" тарахтел у речки, рядом кто-то стоял. Рябичев ещё ничего не знал о пропаже внучки. Придя домой, он понял от жены, что случилось, и набрал 02. Полиция запретила ему приближаться к авто, мол, опасно, вышлем наряд. Но наряд не приехал. А в 10:30 районный отдел МВД сообщил страшную весть: в устье реки Барабашева Щель найдено тело Марины с признаками утопления. Сейчас девочке могло бы быть 13 лет.

Чета Мищенко узнала о смерти внучки не от полиции, а от телеканала "Кубань-24" в обеденное время. Они тогда ещё подумали: река-то глубиною по щиколотку, как можно в ней утонуть...

"Дело Топуриди"

Сделаем отступление о личности Савелия Топуриди. 38-летний уроженец Кыргызстана. После развала СССР его семья переехала на Кубань. Судя по адресному справочнику, это целая династия. Сейчас в Нижнекабанской станице, Новоукраинском хуторе и городе Крымске компактно проживает 22 его родственника. На странице Савелия в "Одноклассниках" представлены ещё Топуриди из Салоников, Новороссийска, Екатеринбурга и Самары.

Дядя Савелия — среди самых маститых коннозаводчиков Краснодарского края. Он везёт сюда породистых скакунов из-за границы, чтобы перепродать. Логично предположить, что дядя лично знаком с крупнейшим латифундистом Кубани, страстным коллекционером лошадей грузином Робертом Хахалевым — экс-мужем судьи Елены Хахалевой.

Одна из конюшен дяди находится прямо за фермой племянника Савелия, в полукилометре от дома Мищенко. Территория окружена колючей проволокой. Сам Савелий очень любит повозиться здесь с лошадьми. Но основной его бизнес плотницко-столярный. Это если говорить о легальном. А раньше был ещё и нелегальный.

385 килограммов — именно столько кустов марихуаны изъяли федеральные наркополицейские на ферме Топуриди в 2013 году. "Хозяину грозит от восьми до двадцати лет тюрьмы," — страшил тогда наркоконтроль. Но не тут-то было! Вот решение суда по сему делу. Савелия хоть и признали виновным по трём уголовным статьям, но наказали лишь условным сроком. Двое узбеков-охранников конопляного поля, которых он нанял, получили по десять месяцев колонии.

С тех пор Савелий Топуриди точил зуб на своих ближайших соседей. Он посчитал, что это именно Марина и Владимир Мищенко сдали его федералам.

Эпизод 4: "Самоубийство следователя". 1 июля

— Криминальных признаков гибели Марины Негребы не установлено. Говорить, что таковыми являются порезы на её шее, мы не можем. Данные повреждения не имеют причинно-следственной связи со смертью, заключил эксперт. Они могли образоваться от веток в лесу. Марина подошла к реке, чтобы стереть кровь. Там у неё могла закружиться голова, она потеряла сознание и упала в реку, — это официальная версия правоохранителей, озвученная по местному ТВ следователем Артёмом Халиловичем Князевым.

Важная деталь: расследование должен был вести не Князев, а следователь Александр Сокрутенко. Именно последний являлся старшим по званию и дежурил в день обнаружения трупа. Однако Сокрутенко не просто передал дело другому. Спустя пару недель он снёс себе из табельного пистолета полголовы… и остался жив.

Сейчас Александр — инвалид, трудится секретарём мирового судьи в городе Темрюке. Странным образом резко пошла в гору карьера его отца. До инцидента с сыном Сокрутенко-старший возглавлял Кущёвский отдел полиции, а сразу после вдруг стал замначальника целого транспортного управления МВД России по СФКО.

Эпизод 5: "Раны и шрамы". 2 июля

Родители Татьяна и Иван, дедушки Рябичев и Мищенко буквально с боем прорвались в морг, чтобы впервые увидеть тело Марины.

— Нас не пускали к девочке с формулировкой "Вам же станет плохо"! — говорит Владимир Мищенко. — То, что мы увидели, никак не вписывалось в версию о несчастном случае. У ребёнка синяки по всему телу, колотая рана на ноге, две рвано-резаные на шее.

Несмотря на очевидное, судмедэксперт Николай Яковлев упёрся — признаков насилия нет, девочка утонула. Семья написала жалобу руководителю Следственного краевого отдела.

Эпизод 6: "Зять судьи Хахалевой". 3–8 июля

Близкие проводили в последний путь Марину Негребу. Знал ли кто из присутствующих на похоронах, что всего через девять месяцев её эксгумируют. Но это не скоро, а сейчас семья девочки вынуждена обивать пороги всех начальников всех правоохранительных органов. Наконец, дело передали следователю по особо важным делам Вадиму Бадалову, зятю судьи Елены Хахалевой. Марина Мищенко искренне обрадовалась. Увы, кошмар только начинался!

Эпизод 7: "Демоны". Август

Подоспела повторная экспертиза почек Марины Негребы, подтвердившая выводы первой — девочка утонула. Но одна очень важная деталь изменилась. Если первые эксперты определили время смерти от 20 часов 29 июня до 2 ночи 30 июня, то вторые установили новые рамки — от 14 до 22 часов 29 июня. Из-за того что период смерти был перенесен, железное алиби появилось у водителя автомобиля "УАЗ-Патриот". И напротив: алиби родственников Марины испарилось как воздух. Теперь они тоже попали под подозрение, только вот пока не догадывались об этом.

Несмотря на выводы экспертиз, Бадалов возбудил уголовное дело "Убийство". Через два дня полицейские доставили к дверям его кабинета первого подозреваемого — Александра Пасечника, малограмотного пьяницу с фермы Топуриди. Но допроса не случилось. Пасечник сбежал прямо из следственного отдела и исчез. Он ещё не раз всплывёт в этой истории.

Эпизод 8: "Двойная игра". 4 сентября ≈ 16:00 — 21:00

Иван Негреба бродил по чаще леса, где обнаружили труп дочери и видели "УАЗ-патриот". Вдруг его взгляд упал на окурок "Парламента". Днём допросить Ивана и забрать вещдок приехал Бадалов. Ближе к вечеру следователь в компании Марины Мищенко и опера Дениса Харченко провели осмотр фермы Савелия Топуриди. На заборе с колючей проволокой они нашли рыжие волосы. Явно лошадиные. Но в одном месте, по направлению в лес, бабушка заметила другие — русые. С тех пор она ни на секунду не сомневается: это были волосы её любимой внучки.

Далее история двоится. Мищенко рассказывает такую версию: Бадалов положил образец русого волоса в незапечатанный конверт и убрал в портфель; подошёл Топуриди, узнав про волос, рассвирепел; посыпались угрозы в адрес Мищенко и пропавшего Пасечника. На этом смотр кончился. 7-го числа на приёме у руководства Бадалова Марина смогла заглянуть в тот самый конверт. Внутри она увидела не русый, а лошадиный волос. Подмена! Конверт был опечатан биркой, на котором отсутствовала её подпись. Бабушка сфотографировала бирку.

Версия Бадалова подкреплена протоколом осмотра фермы Топуриди. Следователь запротоколировал, что положил волос в конверт, тут же запечатал биркой, на которой подписались все, включая Мищенко. Савелий был пьян и угрожал Марине судом за клевету. Протокол составлен на четырех листах, подписан всеми присутствующими непосредственно в день осмотра 4 сентября. О подмене волоса речи не идёт.

Марина Мищенко утверждает, что впервые увидела этот протокол только 24 сентября и не просто подписала его, а изложила на последнем листе в деталях свою версию. Однако сейчас в протоколе её замечаний нет. Мищенко считает, что последнюю страницу подменили, а её подпись подделали.

Лайф взял образцы подписи бабушки и передал почерковедам. Через несколько дней мы получили от судэкспертов подробную экспертизу с категоричным выводом: подпись на последнем листе протокола поддельная. Этот документ теперь можно использовать как доказательство в суде.

Добавим, что Бадалов, Мищенко и опер Харченко давали показания на полиграфе. Результаты этого психофизиологического исследования в полном объёме отражены в специальном постановлении. Детектор лжи показал, что Мищенко не врёт про волос. Харченко правдив в том, что не видел ни бирки, ни печати на конверте. И лишь в случае с Бадаловым полиграф выявил экстрасистолы — преждевременные сокращения сердца. Однако следователь сослался на сердечное заболевание, потому ничего подозрительного.

А экспертиза, конечно же, показала, что волос в конверте был лошадиный…

Эпизод 9: "Следы в никуда". Сентябрь-октябрь

Улики по делу должным образом не исследуются, считают родственники убитой девочки. На трупе Марины была найдена чужая заколка. Однако только после ходатайства Бадалову, спустя три месяца после убийства заколку отправили на исследование. Эксперты ничего на ней не нашли. Нет никаких зацепок и по окурку. Странная ситуация с шортами, в которые был одет ребёнок. Они порвались и испачкались в грязи. Но снова специалисты не обнаружили вообще никакого биоматериала. В следующий раз, когда бабушка Мищенко видела эти шорты в вещдоках, они пахли стиральным порошком.

Эпизод 10: "Бастрыкин разрешил". Декабрь

Семья Марины добилась встречи с самым Бастрыкином, главой СК РФ. За неделю до этого события за нецензурную брань в общественном месте задержали дедушку Владимира Рябичева. Суд осудил его на 15 дней в СИЗО. Учитывая, что Владимир никогда прежде с законом проблем не имел, этот срок вызывает удивление. Не покидает ощущение, что отнеслись к дедушке как-то по-особому. Когда Рябичев вышел из СИЗО, то рассказал журналистам, что люди в погонах его пытали, требуя признаться в убийстве и изнасиловании внучки.

Здоровье дедушки резко пошатнулось. Зато встреча с Бастрыкиным прошла вроде бы удачно. Главный следователь страны разрешил эксгумацию ребёнка.

В тот момент снова всплыло имя — Александр Пасечник. Кубанские следователи подали его в федеральный розыск. Нашли в селе Фадеево (это в 50 километрах от Нижнебаканской станицы). Он преспокойно себе работал пастухом на ферме родственника Савелия Топуриди. Пасечника допросили и отпустили. Какой у него статус в деле об убийстве девочки на данный момент, непонятно.

Эпизод 11: "Покойся с болью". Февраль 2016 года

Владимира Рябичева снова поместили в СИЗО. На этот раз из-за показаний некоего Люманова, недавно вышедшего из тюрьмы. Этот Люманов шепнул следователям, что лично слышал, как Владимир признаётся в убийстве своей внучки. Бывшему уголовнику поверили. Благо у семьи Рябичевых и Мищенко уже были хорошие адвокаты из Москвы. Через четыре дня они вытащили дедушку из камеры, сменив ему меру пресечения на домашний арест. Но всё равно оказалось поздно! Из СИЗО к родным вернулся "живой труп". Рябичев попытался убить себя и полез в петлю. В последний момент его вытащил из неё сын Иван. К концу месяца дедушка умер. На данный момент он так и остаётся главным подозреваемым в деле.

Эпизод 12: "Тайны мёртвой девочки". 22 марта

В этот день провели эксгумацию. Стали очевидными три факта: во-первых, девочка была задушена руками, во-вторых, на экспертизу в Москву была прислана, вероятно, не её почка, а чужая, в-третьих, эксперт Яковлев при первичном осмотре трупа удалил анальный сфинктер , поместив его в уничтожающий все следы раствор формалина. Странно, что при таких, мягко говоря, ошибках, эксперта никак не наказали и даже не уволили. Дело Марины Негребы с тех пор ведет не Бадалов, а его подчинённые. Они сменяются, как карусель, молниеносно. Самого Бадалова повысили до заместителя начальника следственного отдела. И это несмотря на то, что с 2017 года на его голову обильно сыплются проверки из-за возможной фальсификации улик. Некоторые ещё длятся, остальные закончились ничем. А дело об убийстве Негребы всё ещё не закрыто. Отметим, что её родители не смогли сохранить свой брак. Татьяна и Иван развелись в сентябре 2016-го.

Эпизод 13: "Ещё одна убитая". Май 2017-го

В селе Новопокровском убили 12-летнюю Арину Данькину. Её нашли в русле реки, изнасилованную и задушенную. Тут же арестовали родного дядю. Мотив непонятен. Но мужчину сгубила его репутация: по малолетству он задушил свою троюродную сестру. В отделе полиции дядя во всем сознался. Но на суде сказал, что сделал это под пытками. Тем не менее его осудили за убийство на двадцать лет. Приговор ещё не вступил в силу, есть огромные сомнения. Дело в том, что экспертиза обнаружила в трусах Арины мужской генотип. И точно не её дяди. Любопытно, что в семи километрах от места обнаружения Данькиной находится село Фадеево — то самое, где у родственников Топуриди на ферме прятался Пасечник.

Эпизод 14: "По ту сторону жизни и смерти". 2019 год

Четыре года пролетело с момента смерти Марины Негребы. Её родственники за это время прошли все круги ада. В какую бы инстанцию они не сунулись, будь то генпрокурор, депутат Госдумы, личная встреча с Бастрыкиным, дело всё равно упорно возвращалось в Краснодарский край. За это время Марина Мищенко, ещё молодая женщина, стала железным человеком. Слёзы давно высохли, и она ничего больше не боится.

А боятся на Кубани надо. Лайф рассказывал о том, как привольно живут здесь семьи Цапка и Цеповяза, бандитов, которые, озверев от безнаказанности, убили целую семью — 14 человек с маленькими детьми. Лайф писал и о "золотой судье" Елене Хахалевой, окружённой невероятными для такого уровня скандалами и обладающей почти безграничной властью в Краснодарском крае. Эта история, одним из главных действующих лиц, которой является зять судьи Хахалевой, просто ещё одна страшная иллюстрация.

Лайф считает, что разобраться в убийстве кубанской Лоры Палмер — Марины Негребы — дело чести для федеральных властей. Её дело должно быть закончено и передано в суд, который должен стать публичным. И вести дело не может следователь Бадаев. Рассматривать его в суде должна не Хахалева, которая, впрочем, сразу после статьи Лайфа уже не может вести судебных дел и переведена в методический отдел.

Наверное, это уже какой-то результат, если не учитывать того, что на новой должности Хахалева будет ВОСПИТЫВАТЬ и ОБУЧАТЬ новые поколения кубанских судей.

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