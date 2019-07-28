Пустой саркофаг. Как тело Ленина тайно вынесли из Мавзолея

Как главный учёный-биохимик страны под страхом смерти спасал тело вождя от нацистов, жары и плесени. И как его потом обвинили в шпионаже и чуть не расстреляли.

В июле 1941 года авиация Люфтваффе настолько активно бомбила Москву, что Сталин принял решение в обстановке строгой секретности вывезти саркофаг с телом Ленина в Тюмень. Это решение было реализовано в течение суток. Учёным приказано было провести все приготовления и вывезти мумию за пределы столицы. 27 июля с запасного пути Казанского вокзала тронулся специальный поезд, который охраняли самые проверенные чекисты.

Об этой операции можно снять остросюжетный шпионский фильм, настолько необычна сама история.

Охраняли пустой мавзолей С 1941 по 1945 год пост номер один, где лежал Ленин, охраняли солдаты почётного караула Фото © Фотохроника ТАСС

Исправно сменяющие друг друга часовые не знали, что внутри никакого вождя нет. Об этом знали лишь чуть более 30 человек, причастных к операции. Каждый из них подписал специальный документ о неразглашении.

Специальный гроб из вечнозелёного дерева Стеклянная ванна, стоявшая в Мавзолее, где лежал Ленин, не годилась для перевозки Фото © Public Domain

Для этого был сделан специальный гроб из платана, стенки которого пропитали парафином. Лицо вождя накрыли целлулоидом — материалом, из которого делается киноплёнка.

Мумия, мозг и сердце Ленина Кроме тела, вывезли мозг и сердце вождя, хранившиеся в формалине Фото © Wikipedia

Личный бальзамировщик Ленина — главный учёный-биохимик страны, руководитель лаборатории по изучению рака Борис Збарский — при транспортировке тела вождя в Тюмень вёз ещё и книгу, в которой тщательно фиксировались все процедуры, которые производились с телом вождя начиная с 1924 года.

Тело Ленина во время перевозки спасали от разложения. В июле 1941 года, когда проводилась операция, стояло очень жаркое лето — температура доходила до 37 градусов в тени. В таких условиях даже хорошо забальзамированное тело начинает разлагаться, ведь для него необходимы стабильные 16 градусов.

Взвод чекистов и вагон с кондиционером Ленина везли в среднем вагоне, оборудованном самой современной на тот момент системой искусственного микроклимата и амортизации Фото © Фотохроника ТАСС

В первом вагоне ехала охрана, в третьем — необходимое оборудование. Учёный Борис Збарский, головой отвечавший за операцию, несколько раз останавливал поезд, чтобы проверить, всё ли в порядке с телом и оборудованием.

Владимир Ильич при жизни уже ездил в особом вагоне, пломбированном, — из Швейцарии в охваченную Февральской революцией Россию. Кто бы мог предположить, что спустя столько лет после своей смерти он ещё раз проедется в специальном вагоне, но на этот раз из Москвы в Тюмень.

Мавзолей номер два — в сельскохозяйственном институте Для конспирации тело Ленина поместили в самой дальней части верхнего этажа здания реального училища, окна заложили кирпичом Фото © Wikipedia

В 1959 году в здании откроется институт, где будут готовить агрономов. И сейчас нет никакой памятной таблички, напоминающей о том, что там лежал Ленин.

Несли гроб среди бела дня От вокзала до здания, предназначенного для хранения мумии, саркофаг с Лениным несли на руках по улице Фото © Public Domain

Никто из прохожих не знал о содержимом гроба. Операция проходила ранним утром, когда город ещё спал, редкие прохожие могли удивиться, увидев нескольких людей в штатском, несущих саркофаг.

Там производят снаряды для "катюши" Атмосфера таинственности, образовавшаяся вокруг здания обычного училища, порождала массу слухов Фото © Public Domain

Согласно одной из версий горожан, там был оборудован секретный цех по производству снарядов для наших "катюш".

Вождь "поправился" на несколько килограммов Для того чтобы тело сохранилось, необходимо было его перебальзамировать Фото © Александра Чумичёва и Александра Сенцова / ИТАР-ТАСС

Его несколько раз перекладывали из ёмкости в ёмкость со специальным составом, что добавило ему массы. Если сравнивать состояние мумифицированного тела, то за период с марта 1940-го по ноябрь 1943-го оно "поправилось" на 3 килограмма 800 граммов.

Чёрная плесень на теле вождя Перемещения отрицательно сказались на тщательно оберегаемом теле. Вскоре Ленин начал покрываться чёрной плесенью. Учёный Борис Збарский. Фото © Wikipedia

Учёные были в панике: речь шла о биологической угрозе. И тут было два пути решения: выжечь поражённые участки огнём или обработать кислотой. В обоих случаях тело бы испортилось. За короткое время Борис Збарский провёл успешную операцию, удалив поражённые участки.

В 1944 году он написал брошюрку "Мавзолей Ленина", которую трижды переиздал Политиздат.

В апреле 1945 года тело Ленина привезли обратно в Москву . Фото © Владимир Савостьянов / Фотохроника ТАСС

Берия не разрешил дать интервью В 1945 году один московский журналист, добывший информацию об операции, просил Збарского дать интервью Фото © Wikipedia

Тот спросил разрешения у Лаврентия Берии, но получил отказ. Учёный дал интервью без разрешения, опубликовано оно было уже в годы перестройки.

В 1952 году Збарского арестовали, припомнив ему книгу "Мавзолей Ленина". Она была признана политически вредной, ему вменяли в вину "подрывную работу против советской власти и антисоветскую агитацию". Его ранние симпатии к эсерам и критика большевиков в 1918 году тоже пошли в дело. Плюс ко всему ему был вменён шпионаж в пользу Германии. За всё это ему грозил расстрел, однако он получил всего полтора года тюрьмы. Збарский вышел из заключения спустя несколько месяцев после смерти Сталина, был реабилитирован, но вскоре скончался.