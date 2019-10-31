Лолита назвала бывшего мужа малолеткой для одноразового удовольствия

Сейчас 55-летняя артистка переживает непростой развод со своим пятым супругом — 44-летним тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Но у Милявской уже готов список требований к будущему избраннику.

После девяти лет брака с Дмитрием, который был на 11 лет её моложе, Лолита сформировала список особых требований к будущему бойфренду. Милявская, видимо, учла нюансы прошлых отношений, когда молодой экс-супруг содержал за её деньги любовницу, и решила больше не связываться с "малолетками". Теперь она ищет взрослого состоятельного мужчину "без комплексов и заниженной самооценки", готового содержать семью.

Я объявила одну вещь. Всем, кто зарабатывает меньше меня, не подходить. Всем, кто не состоялся в жизни, не подходить. Малолетками тоже не интересуюсь. Это одноразовое удовольствие, у меня этого было достаточно. Я уже выросла! Лолита Милявская

По словам певицы, сейчас она активно ходит на свидания, принимая приглашения от многочисленных поклонников. Артистка обещает сразу показать нового возлюбленного, как только он появится, пишет "Собеседник".

Как только у меня появится мужчина, я тут же его представлю. Разве я похожа на монахиню? По углам прятаться не буду точно — я такой человек Лолита Милявская

Кроме того, Лолита заявила, что все мужчины, с которыми она встречалась, хотели на ней жениться и после не могли забыть. Певица рассматривает брак как удовольствие, а не как работу, и не беспокоится о количестве штампов в паспорте.

Лолита призналась, как ей на самом деле мучительно больно из-за развода с мужем