Лолита назвала бывшего мужа малолеткой для одноразового удовольствия

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Фото © VK / Лолита Милявская

Сейчас 55-летняя артистка переживает непростой развод со своим пятым супругом — 44-летним тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Но у Милявской уже готов список требований к будущему избраннику.

После девяти лет брака с Дмитрием, который был на 11 лет её моложе, Лолита сформировала список особых требований к будущему бойфренду. Милявская, видимо, учла нюансы прошлых отношений, когда молодой экс-супруг содержал за её деньги любовницу, и решила больше не связываться с "малолетками". Теперь она ищет взрослого состоятельного мужчину "без комплексов и заниженной самооценки", готового содержать семью.

Я объявила одну вещь. Всем, кто зарабатывает меньше меня, не подходить. Всем, кто не состоялся в жизни, не подходить. Малолетками тоже не интересуюсь. Это одноразовое удовольствие, у меня этого было достаточно. Я уже выросла!

Лолита Милявская

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/lolitamilyavskaya" target="_blank">Лолита Милявская, Л</a><a href="https://vk.com/lolitasu" target="_blank">олита Милявская</a></p>

По словам певицы, сейчас она активно ходит на свидания, принимая приглашения от многочисленных поклонников. Артистка обещает сразу показать нового возлюбленного, как только он появится, пишет "Собеседник".

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/lolitamilyavskaya" target="_blank">Лолита Милявская</a></p>

Как только у меня появится мужчина, я тут же его представлю. Разве я похожа на монахиню? По углам прятаться не буду точно — я такой человек

Лолита Милявская

<p>Лолита с бывшим мужем Дмитрием Ивановым. Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ivanovsport/" target="_blank">ivanovsport</a></p>

Кроме того, Лолита заявила, что все мужчины, с которыми она встречалась, хотели на ней жениться и после не могли забыть. Певица рассматривает брак как удовольствие, а не как работу, и не беспокоится о количестве штампов в паспорте.

Лолита призналась, как ей на самом деле мучительно больно из-за развода с мужем

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