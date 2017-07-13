Uber проиграл "Яндексу"

Последние пару лет в стартаперские инвестфонды бесконечным ручейком шли инноваторы с оригинальным предложением по "уберизации" той или иной отрасли сервисной экономики. За Uber предполагалось будущее везде и во всём. В самом Uber, который всё больше лихорадит, признали, что будущее в России и ряде стран СНГ им не светит.

Сегодняшняя новость дня о том, что российский "Яндекс" выкупает бизнес Uber в России и странах СНГ, — не только про то, что доминирование "Яндекса" в нашем интернет-пространстве всё ещё неоспоримо, и даже не про то, что на рынке такси трём конкурентам оказалось слишком тесно, а про то, что модель Uber не настолько прекрасна, как казалось всем.

Профессиональные таксопарки оказались сильнее частных извозчиков, подключавшихся к Uber, их предсказуемость и лучшая управляемость оказалась надёжнее сервиса, поддерживаемого неизвестно кем и как. Историй про то, что люди получали "лицензию" Uber, не имея даже автомобильных прав, в Интернете множество. Но нахрапом захватить наш рынок Uber так и не удалось.

Сейчас каждый второй хипстер мечтает доставлять обеды в офис, открывать кофейни или предлагает "запас продуктов на неделю". Этих бизнесменов не пугает, что они ничего в том или ином бизнесе не понимают, и они лезут, и лезут, и лезут. И конечно же, прогорают сотнями и тысячами. И даже пример огромного Uber — будем честны, вылетевшего в трубу у нас тут — ничему их не научит. Они будут сочинять новые приложения и сервисы и прогорать.

Не так давно с друзьями обсуждали проблему приготовления борща. В том смысле, что теперь все, кто прочитал в Интернете рецепт борща, уверены, что умеют его готовить. А знать рецепт, точнее сверяться с ним каждые тридцать секунд, и уметь — разные вещи.

Такая же история и с теми, кто пытается повторить Uber. Прочитать про него в Интернете и знать, как это работает, — вещи абсолютно разные. Ещё до текущего краха криптовалют я предупреждал читателей, что играть с этим не стоит. Надеюсь, многие услышали.

Uber в России не прижился в том числе потому, что не смог полностью постигнуть реалии нашего бизнеса и выбрал слишком рискованную модель захвата рынка, доверив свой бренд не компании, а ноунейму — Зауру, Василию или Игнату на "деу-нексии".

Нельзя сказать, чтоб я так уж сильно любил "Яндекс" — к нему имеется ряд претензий, вполне объективных в том числе. Но нашего дорогого интернет-гиганта от международных конкурентов надёжно защищает наш отечественный менталитет, который в "Яндексе" понимают, а в Uber или Google — не особенно.

Впрочем, бизнес не стоит на месте и "Яндекс", надеясь только на бересту, лапти и матрёшек, рискует утратить свои незыблемые позиции. Потому что и наш менталитет тоже эволюционирует, а доля Google в поисковом трафике даже внутри России неуклонно растёт. Мы пока ещё дринк водка, но уже спик инглиш — не надо об этом забывать, чтобы самим не превратиться в Uber.