Обвиняемый в изнасиловании 23-летней дознавательницы в Уфе выложил видеоалиби

ГТРК "Башкортостан" опубликовала видео, которое может доказать невиновность одного из фигурантов дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе. На записи с камер видеонаблюдения, сделанной вечером 29 октября, запечатлён мужчина, похожий на экс-начальника Кармаскалинского ОВД Салавата Галиева. Если подлинность плёнки подтвердится, это исключит возможность его участия в изнасиловании коллеги.

Указанная видеозапись была получена нами по адвокатскому запросу, в соответствии со всеми нормами действующего законодательства. Указанные обстоятельства полностью исключают причастность Галиева Салавата Сабитовича к вменяемому ему преступлению адвокат Салавата Галиева Ренат Амирханов

Сотрудник Следственного комитета подтвердил, что в настоящий момент видеозапись изучают эксперты. Им предстоит установить, кто запечатлён на видео и когда была сделана съёмка. Кроме того, стало известно, что СК располагал видеозаписью ещё до того, как её обнародовал адвокат обвиняемого.

Ранее Лайф сообщал, что фигуранты дела об изнасиловании 23-летней дознавательницы в Уфе нашли себе алиби. По некоторым данным, начальник уфимского отдела МВД Эдуард Матвеев также предоставил запись с камер видеонаблюдения, на которых видно, как он возвращается домой поздно вечером.

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