Обвиняемый в изнасиловании 23-летней дознавательницы в Уфе выложил видеоалиби

Указанная видеозапись была получена нами по адвокатскому запросу, в соответствии со всеми нормами действующего законодательства. Указанные обстоятельства полностью исключают причастность Галиева Салавата Сабитовича к вменяемому ему преступлению
адвокат Салавата Галиева Ренат Амирханов
Сотрудник Следственного комитета подтвердил, что в настоящий момент видеозапись изучают эксперты. Им предстоит установить, кто запечатлён на видео и когда была сделана съёмка. Кроме того, стало известно, что СК располагал видеозаписью ещё до того, как её обнародовал адвокат обвиняемого.
Ранее Лайф сообщал, что фигуранты дела об изнасиловании 23-летней дознавательницы в Уфе нашли себе алиби. По некоторым данным, начальник уфимского отдела МВД Эдуард Матвеев также предоставил запись с камер видеонаблюдения, на которых видно, как он возвращается домой поздно вечером.
Оргия внутренних дел. Как уфимские офицеры полиции превратились в насильников
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