Российские учёные нашли в Арктике древние экзотические растения

Теперь исследователи уверены, что Арктика некогда была настоящим "зелёным островом".

Российские учёные из Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН впервые обнаружили за полярным кругом следы древних растений. В рамках исследований почвы на острове Сардах в породах, сформировавшихся ещё в неогеновый период, впервые были обнаружены чёткие отпечатки листьев платана, бука и ольхи. Кроме того, учёные обнаружили следы ивы и магнолии.

Находка свидетельствует о том, что вместо льда с толщиной до нескольких метров миллионы лет назад в Заполярье были лиственные деревья. Учёные отмечают, что возраст древних растений может составлять около 16 млн лет. При этом, как отмечают исследователи, обнаружение платана может свидетельствовать о том, что вместо Арктики в этих широтах миллионы лет назад были настоящие тропики с крайне тёплым и влажным климатом.

Ранее Лайф сообщал, что британские геологи и специалисты по изучению океанов выяснили, что под Антарктидой расположен крупный радиоактивный источник тепла, ранее неизвестный науке. Подробно прочитать о том, почему Арктика представляет огромный интерес как для науки, так и для экономики, можно в нашем материале "Ледяной пирог. США хотят разделить Арктику по-новому".