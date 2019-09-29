На Луне исчез рухнувший зонд. В районе места крушения пусто — фото

Специалисты NASA просмотрели полторы сотни метров поверхности и ничего не нашли.

Индийский космический модуль "Викрам" исчез, сообщается на сайте NASA. Агентство опубликовало снимки поверхности Луны в районе предполагаемого места жёсткой посадки зонда, и на них нет никаких следов аппарата.

Изображения сделала автоматическая межпланетная станция Lunar Reconnaissance Orbiter, когда пролетала над участком Луны между кратерами Манцини С и Симпелий N. Они находятся недалеко от южного полюса спутника Земли. Именно там, как считается, неудачно прилунился "Викрам". Камера запечатлела почти 150 метров территории.

В NASA предположили, что зонд не удалось обнаружить из-за того, что съёмки велись во время сумерек, и он просто затерялся где-то в тени. Отмечается, что орбитальная станция снова проследует над тем же местом в октябре и предпримет вторую попытку найти аппарат. По мнению специалистов, тогда шансов будет больше, поскольку эта часть Луны будет намного лучше освещена.

Как писал Лайф, связь с индийским посадочным модулем пропала 7 сентября 2019 года. Вскоре выяснилось, что он совершил жёсткую посадку. В Индийском космическом агентстве заявили, что нашли место аварии и оно недалеко от точки, где он должен был благополучно сесть. По словам представителей властей Индии, аппарат не развалился на части, он лежит на Луне в наклонном положении.

Зонд "Викрам" отправили на Луну исследовать затенённые кратеры и искать в них воду. Это было частью миссии "Чандраян-2", запущенной в июле 2019 года.