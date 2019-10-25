Учёные нашли способ добывать воду на Луне

Они выяснили, что от удара при падении метеоритов и под действием Солнца образуется вода.

Астрономы объяснили, как добывать воду на Луне и астероидах, пишет Nature Astronomy. По словам учёных, молекулы H₂O можно получить из небесных тел под действием солнечного ветра.

Они пояснили, что отдельные атомы водорода и кислорода "вылетают" из астероидов каждый раз, когда они сталкиваются с другими объектами и разрушаются. Если при этом на них идёт поток ионизированных частиц от Солнца, то эти атомы соединяются в молекулы воды. То есть этот процесс может происходить даже в полном вакууме, а значит, воду можно добывать где угодно в космосе.

Сообщается, что к такому выводу исследователи пришли после изучения образца 100-килограммового Мурчисонского метеорита, который упал вблизи одноимённой деревни в Австралии в 1969 году. Астрономы направляли на камень лазерный луч, чтобы сымитировать небольшой удар, а также смоделировали солнечный ветер. Выяснилось, что в результате началась нужная для возникновения воды химическая реакция.

Этот сложный процесс регенерации поверхностных молекул воды мог бы стать возможным механизмом пополнения запасов воды на других безвоздушных телах, таких как Луна Катарина Милькович, автор исследования

Кроме того, по мнению учёных, это повышает шансы найти воду на других планетах, а значит, найти формы жизни, похожие на земные.

Ранее Лайф писал, что в атмосфере одной из потенциально обитаемых экзопланет нашли водяной пар. Кроме того, астрономы назвали Землю не самым лучшим местом для жизни.