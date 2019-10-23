В Таиланде нашли хищного динозавра неизвестного вида

Это свирепый и один из самых огромных ящеров мелового периода: более 10 метров в длину, вес до 15 тонн, челюсти, похожие на ножницы.

В Таиланде обнаружили останки динозавра неизвестного вида, пишет PLOS One. Сообщается, что среди находок — фрагменты черепа, конечностей, позвоночника и бёдер четырёх одинаковых животных. По своему строению эти кости отличаются от всех до сих пор изученных.

Новый вид назвали Siamraptor suwati. По словам учёных, он принадлежит к роду кархародонтозавров — это хищные рептилии весом от 6 до 15 тонн, в длину они достигают 13 метров. Их челюсти похожи на ножницы, зубы — длиной до 20 сантиметров. До сих пор во всей Юго-Восточной Азии не удавалось найти скелеты таких динозавров целиком.

Палеонтологи считают, что этот новый вид практически сразу отделился от основной группы кархародонтозавров. Исследователи пришли к выводу, что хищники этого рода к началу мелового периода населяли три континента.

Ранее Лайф писал о новом виде травоядных динозавров, которые по размерам были сравнимы с кенгуру, а также о небольшом тираннозавре.