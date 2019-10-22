В животе умершего на берегу в Великобритании кашалота нашли пластиковый пакет

Тринадцатиметрового кита нашли на пляже, но даже не стали пытаться вернуть в море — в окрестных водах ему было бы совершенно нечего есть.

Кашалот умер на пляже в британском Нортумберленде, пишет Daily Mail. Сообщается, что кит пролежал на берегу несколько дней. Местные жители прозвали его Моби. Животное по неизвестным причинам оказалось в тысячах километров от своих мест кормления. По словам экспертов, не было смысла пытаться перенести его обратно в воду — они заверили, что он всё равно не выжил бы.

Специалисты провели вскрытие и нашли в желудке у млекопитающего пластиковый пакет. Они подчеркнули, что не считают этот предмет причиной гибели кашалота, однако, по их мнению, пластиковый мусор в океане сильно портит жизнь морским обитателям.

Отмечается, что точно установить обстоятельства смерти кашалота и его возможные проблемы со здоровьем не удалось: к моменту прибытия исследователей тело животного уже слишком сильно разложилось. Стоит добавить, что известны случаи естественных взрывов туш умерших животных, это происходит из-за накопления внутри газов.

По данным СМИ, челюсть Моби также извлекли и передали одному из местных музеев.

Ранее Лайф писал об инциденте в Исландии: на берег выбросилось около 50 китов сразу, и учёные терялись в догадках о том, почему это могло случиться.