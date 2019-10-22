Учёные раскрыли главный секрет быстрого похудения

Никакого фокуса нет. Ключ к сжиганию подкожного жира — физическая активность. Правда, и её нужно держать под контролем.

Утреннюю гимнастику особенно полезно делать перед завтраком, пишет Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. По опубликованным данным недавнего исследования, такая зарядка предотвращает развитие диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Сообщается, что учёные в течение шести недель проводили эксперимент с участием 30 человек с ожирением и просто избыточным весом. Их разделили на три группы: одних попросили делать упражнения до еды, других — после, третьих — не делать зарядку вообще.

Выяснилось, что все, кто занимался гимнастикой, худели примерно с одинаковой скоростью. Однако зарядка перед едой заметно снижала у добровольцев уровень инсулина в организме, и это позволяло вдвое быстрее сжигать жир. Кроме того, благодаря этому лучше удавалось контролировать уровень сахара в крови, что снижает риск диабета II типа, а также болезней сердца и сосудов.

Как подчеркнули исследователи, этот тест показал, что большего эффекта от упражнений можно добиться без дополнительных нагрузок — достаточно просто изменить распорядок дня.

Ранее Лайф писал о главных опасностях сидячей работы, а также об упражнениях для снижения артериального давления.