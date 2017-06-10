МЧС объявило экстренное предупреждение о дожде и грозах в Москве

Непогода продержится в столице до конца дня. Местами порывы ветра будут достигать 15 м/с.

Как сообщили в МЧС по Московской области, с 15:00 до 24:00 в Москве 10 июня ожидается местами гроза с дождём, а также сильный ветер с порывами до 15 м/с.

Спасатели напоминают, что во время непогоды возможны повреждения ЛЭП, повал деревьев и слабоукреплённых конструкций.

В связи с этим МЧС рекомендует не выходить на улицу без необходимости и по возможности переждать непогоду. Автомобили следует припарковать в гаражах или оставлять вдали от деревьев.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Москве ожидаются тёплые, но дождливые выходные. Также синоптики обещали жителям столицы грозы.