МЧС объявило экстренное предупреждение о дожде и грозах в Москве

Как сообщили в МЧС по Московской области, с 15:00 до 24:00 в Москве 10 июня ожидается местами гроза с дождём, а также сильный ветер с порывами до 15 м/с.
Спасатели напоминают, что во время непогоды возможны повреждения ЛЭП, повал деревьев и слабоукреплённых конструкций.
В связи с этим МЧС рекомендует не выходить на улицу без необходимости и по возможности переждать непогоду. Автомобили следует припарковать в гаражах или оставлять вдали от деревьев.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Москве ожидаются тёплые, но дождливые выходные. Также синоптики обещали жителям столицы грозы.
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