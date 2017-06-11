Первые "безвизовые" украинцы прилетели в Европу

По данным Госпогранслужбы Украины, в настоящее время в Европе находится уже около 600 граждан страны, пересёкших границу по новым правилам.

Первые украинцы, которые выехали из страны с биометрическими паспортами и без виз, успешно прошли контроль в европейских пунктах пропуска. Об этом сообщает телеканал "112" со ссылкой на генконсула Украины в Барселоне Оксану Драмарецкую.

По её словам, туристов в испанском аэропорту встречали активисты с плакатами "Приветствуем украинцев в Европе!". Кроме того, сегодня в город должен прилететь ещё один самолёт из Киева.

Министр иностранных дел страны Павел Климкин уже сообщил об официальном вступлении безвизового режима в силу в своём "твиттере".

Отметим, с сегодняшнего дня граждане Украины могут официально посещать государства Евросоюза, имея на руках лишь биометрический паспорт. Речь идёт о краткосрочных поездках продолжительностью до 90 суток.

О том, что Европарламент одобрил отмену виз для Украины стало известно в начале апреля.