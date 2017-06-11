Первые "безвизовые" украинцы прилетели в Европу

Первые украинцы, которые выехали из страны с биометрическими паспортами и без виз, успешно прошли контроль в европейских пунктах пропуска. Об этом сообщает телеканал "112" со ссылкой на генконсула Украины в Барселоне Оксану Драмарецкую.
По её словам, туристов в испанском аэропорту встречали активисты с плакатами "Приветствуем украинцев в Европе!". Кроме того, сегодня в город должен прилететь ещё один самолёт из Киева.
Министр иностранных дел страны Павел Климкин уже сообщил об официальном вступлении безвизового режима в силу в своём "твиттере".
Перші щасливі пасажири з Будапешту! #безвіз pic.twitter.com/TUBwNwPiG4— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 июня 2017 г.
Отметим, с сегодняшнего дня граждане Украины могут официально посещать государства Евросоюза, имея на руках лишь биометрический паспорт. Речь идёт о краткосрочных поездках продолжительностью до 90 суток.
О том, что Европарламент одобрил отмену виз для Украины стало известно в начале апреля.
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