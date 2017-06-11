Экс министр финансов Великобритании назвал Терезу Мэй "ходячим мертвецом"

По мнению Джорджа Осборна, Мэй ждёт скорая отставка с поста премьер-министра страны.

Бывший глава Казначейства Великобритании Джордж Осборн в эфире канала ВВС заявил, что для Терезы Мэй "всё может закончиться уже на следующей неделе".

George Osborne says Theresa May is a "dead woman walking" — and it's just a question of when she will gohttps://t.co/YtRxj7tGtH #GE2017 pic.twitter.com/HxDgilFpwn — BBC News (UK) (@BBCNews) 11 июня 2017 г.

— Тереза Мэй — ходячий мертвец. Вопрос в том, как долго она будет ожидать смертную казнь, — образно сказал Осборн.

Он также выразил недовольство тем, что Консервативная партия, которую возглавляет премьер-министр, "пятится назад" и "сводит на нет" все свои достижения.

.@George_Osborne says he is "angry" that the Conservative party is going backwards and undoing all their good work #marr pic.twitter.com/BhorcyE1AF — The Andrew Marr Show (@MarrShow) 11 июня 2017 г.

Напомним, досрочные парламентские выборы прошли в Великобритании 8 июня. Консервативная партия фактически победила на них, но при этом потеряла большинство голосов в парламенте.

Позже появилась информация, что члены правительства якобы попросили главу МИД Бориса Джонсона заменить Мэй на посту премьера. Сам политик назвал такую информацию "чушью".