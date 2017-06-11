Стало известно, каким арсеналом располагал "раменский стрелок"

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Стало известно, каким арсеналом располагал "раменский стрелок"

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Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Основным его оружием было охотничье ружьё Иж-18. Также у него были "маузер" и ручные гранаты.

Житель подмосковного посёлка Кратово Игорь Зенков, который накануне убил четырёх человек рядом со своим домом, а затем ранил четырёх сотрудников правоохранительных органов, располагал целым арсеналом оружия.

<p>Фото: ©Mash</p>

Как сообщается в телеграм-канале Mash, стрелял Зенков в основном из охотничьего ружья Иж-18, а не из карабина "Сайга", как предполагалось накануне. Однако у него были ещё пистолет "Маузер", куча боеприпасов и гранаты, которыми он несколько раз пользовался.

Сегодня также стало известно, что Зенков в последнее время страдал сильной депрессией. Накануне, когда правоохранительные органы считали, что стрелок скрылся с места преступления, он, как оказалось, отсиживался в колодце.

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