Первого украинца не пустили в Евросоюз без визы

Гражданин Украины не смог пересечь границу наравне с другими первыми туристами, которые прошли контроль, имея на руках только биометрический паспорт. Об этом рассказал телеканал "112" со ссылкой на пресс-секретаря Госпогранслужбы Олега Слободяна.
— Отказали гражданину Украины, который в своё время превысил срок пребывания в Дании, и, соответственно, ему временно запрещён в связи с этим въезд на территорию Европейского союза, — пояснил Слободян.
Ранее сообщалось, что границу с Евросоюзом по новым правилам пересекли уже около 600 украинцев. В их числе были президент страны Пётр Порошенко и глава МИД Павел Климкин.
Первый день безвиза. Полёт нормальный!#безвиз #безвіз pic.twitter.com/6kufhacdvu— В Украине (@Euro_Ukraine) 11 июня 2017 г.
Отметим, с 11 июня граждане Украины могут официально посещать государства Евросоюза, имея на руках лишь биометрический паспорт. Речь идёт о краткосрочных поездках продолжительностью до 90 суток.
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