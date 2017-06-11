Первого украинца не пустили в Евросоюз без визы

По данным Госпогранслужбы, мужчина ранее превысил допустимый срок пребывания в Европе. Теперь на него наложены санкции.

Гражданин Украины не смог пересечь границу наравне с другими первыми туристами, которые прошли контроль, имея на руках только биометрический паспорт. Об этом рассказал телеканал "112" со ссылкой на пресс-секретаря Госпогранслужбы Олега Слободяна.

— Отказали гражданину Украины, который в своё время превысил срок пребывания в Дании, и, соответственно, ему временно запрещён в связи с этим въезд на территорию Европейского союза, — пояснил Слободян.

Ранее сообщалось, что границу с Евросоюзом по новым правилам пересекли уже около 600 украинцев. В их числе были президент страны Пётр Порошенко и глава МИД Павел Климкин.

Отметим, с 11 июня граждане Украины могут официально посещать государства Евросоюза, имея на руках лишь биометрический паспорт. Речь идёт о краткосрочных поездках продолжительностью до 90 суток.