Следственный комитет восстановил картину действий "раменского стрелка"

Первой жертвой убийцы стал сосед. Затем он открыл огонь по прохожим, а вскоре и по полиции.

В Следственном комитете рассказали о том, как накануне в селе Кратово Раменского района Московской области развивались события. Местный житель Игорь Зенков, которого уже прозвали "раменским стрелком", убил четырёх человек и ранил столько же сотрудников правоохранительных органов.

— На данный момент установлена следующая картина происшествия: днём 10 июня Зенков начал стрелять в соседа, а затем поджёг свой сарай. Он также произвёл выстрелы в проходивших мимо незнакомых мужчину и женщину, которые попытались помочь потушить пожар. Впоследствии женщина от полученных ранений скончалась в больнице. Позже он застрелил ещё двоих соседей, — сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

Как отметили в ведомстве, Зенков 12 лет работал в МЧС на должности слесаря-ремонтника. Он "неоднократно бывал в командировках в "горячих" точках, но участия в боевых действиях никогда не принимал".

— Что касается оружия, которое он использовал при нападении, то всё оно было старых образцов. Часть оружия привезена им из командировки в Чечню, часть являлась самодельной. Никаких разрешений на хранение оружия у Зенкова не было, — добавили в СК РФ.

Ранее сообщалось, что у преступника было ружьё, пистолет "Маузер", много патронов и ручные гранаты. Он несколько лет был в депрессии.