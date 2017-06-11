В канцелярии Терезы Мэй опровергли данные о переносе визита Дональда Трампа

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В канцелярии Терезы Мэй опровергли данные о переносе визита Дональда Трампа

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Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Yuri Gripas

Ранее газета Guardian сообщила, что президент США передумал лететь в Великобританию в связи с возможными протестами.

В канцелярии премьер-министра Британии Терезы Мэй не подтвердили информацию об изменении планов американского лидера.

— Мы не будем комментировать спекуляции относительно содержания частных телефонных разговоров. Королева подтвердила приглашение президенту Трампу посетить Британию, и нет никаких изменений в этих планах, — сообщили в канцелярии.

Напомним, президент США позвонил Терезе Мэй, чтобы поздравить её с победой на досрочных парламентских выборах. Тогда политики договорились "укреплять дружбу двух стран".

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