В канцелярии Терезы Мэй опровергли данные о переносе визита Дональда Трампа

В канцелярии премьер-министра Британии Терезы Мэй не подтвердили информацию об изменении планов американского лидера.
— Мы не будем комментировать спекуляции относительно содержания частных телефонных разговоров. Королева подтвердила приглашение президенту Трампу посетить Британию, и нет никаких изменений в этих планах, — сообщили в канцелярии.
Напомним, президент США позвонил Терезе Мэй, чтобы поздравить её с победой на досрочных парламентских выборах. Тогда политики договорились "укреплять дружбу двух стран".
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