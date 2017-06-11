Следственный комитет начал проверку по факту аварии в Забайкалье

Следователи примут процессуальное решение после детального выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту ДТП в Забайкальском крае, в котором при опрокидывании пассажирского автобуса погибло 10 человек. Об этом сообщило Управление взаимодействия со средствами массовой информации СКР.

— К настоящему времени известно, что инцидент произошёл с автобусом марки KIA, который съехал на обочину дороги и перевернулся. В результате 10 человек погибли, ещё около 20 пострадало. Следователи приступили к работе на месте происшествия, — гласит текст сообщения ведомства.

В Следственном комитете уточнили, что в ближайшее время будет проведён осмотр места аварии для выяснения всех обстоятельств. Следователи также опросят участников и очевидцев ЧП, затребуют документы на автобус и маршрут его движения.

В происшествии вместе с тем выясняется наличие признаков оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, Министерство внутренних дел РФ объявило, что направит в Забайкальский край группу офицеров, которые будут помогать следственно-оперативной группе по установлению причин и обстоятельств трагедии.

Ранее Лайф сообщал о крупном ДТП в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края с участием автобуса. Жертвами аварии стали 10 человек, медпомощь потребовалась 41 человеку.

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