МЧС объявило экстренное предупреждение о граде и грозе в Москве

Ожидается, что порывы ветра могут достигнуть 18 метров в секунду. Непогода продержится в столице и области до утра вторника.

Несмотря на то что спецавиация обещала обеспечить в День России над Москвой хорошую погоду, МЧС предупредило жителей столицы о грозе, граде и сильном ветре. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, непогода может сохраниться до утра вторника.

— В ближайшие один-два часа с сохранением на вечер 12 июня, ночь и утро 13 июня в Москве и Московской области ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 13–18 метров в секунду, — говорится в сообщении.

В связи с этим москвичей просят находиться подальше от деревьев и ветхих конструкций и соблюдать ПДД, чтобы не осложнять дорожную ситуацию.

Ранее Лайф сообщал о том, что со вторника в Москве начнётся похолодание.