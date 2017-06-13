Мировые лидеры адресовали России поздравления с национальным праздником

Среди адресантов — руководители Австрии, Абхазии, Венесуэлы, Ирана, Израиля, а также представитель США.

Представители нескольких государств поздравили российского президента Владимира Путина и российский народ с национальным праздником — Днём России.

Так, лидер Венесуэлы Николас Мадуро направил Путину послание, в котором отметил усилия России по укреплению своей экономики и строительству "многополярного мира, в котором уважается международное право".

Венесуэла ценит и поддерживает те усилия, которые предпринимает Российская Федерация по укреплению своего экономического и социального развития. Николас Мадуро, президент Венесуэлы Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пожелал процветания и успеха российским гражданам. Поздравительное письмо на имя президента РФ опубликовала канцелярия израильского премьера.

Примите мои тёплые поздравления по случаю Дня России, в ваш национальный праздник я желаю Вам и российскому народу процветания и успеха. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля Фото: © REUTERS/Gali Tibbon/Pool

Поздравление, хоть и в "Твиттере", пришло и из Соединённых Штатов. Бывший посол США в России Майкл Макфол в своём микроблоге назвал россиян гражданами великой страны и пожелал "счастья, здоровья и благополучия".

С днём России! Счастья, здоровья и благополучия всем гражданам этой великой страны! — Michael McFaul (@McFaul) 12 июня 2017 г.

Поздравительное послание Путину доставили из Австрии. Президент страны Александр Ван дер Беллен передал наилучшие пожелания народу Российской Федерации.

Желаю народу России счастливого будущего. Александр Ван дер Беллен, президент Австрии Фото: © REUTERS/Leonhard Foeger

Глава Абхазии Рауль Хаджимба пожелал Путину крепкого здоровья и успехов, а россиянам — мира и благополучия.

Этот праздник занимает особое место в календаре официальных дат. Ваша страна встречает его сильным, многонациональным и динамично развивающимся государством, объединённым великой культурой, традициями и ценностями. Рауль Хаджимба, президент Абхазии Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Президент Ирана Хасан Роухани рассчитывает на дальнейшее развитие отношений с Россией. Об этом говорится в письме, которое он направил российскому лидеру.

Рад возможности выразить самые искренние поздравления Вам, правительству и народу Российской Федерации в связи с национальным праздником Вашей страны. Желаю здоровья и успехов президенту РФ, счастья и величия российскому народу. Хасан Роухани, президент Ирана Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Напомним, 12 июня более семи миллионов человек приняли участие в праздновании Дня России по всей стране. В честь национального праздника на торжественном приёме в Кремле выступил Владимир Путин. По его словам, Россия и её народ пережили "тревожное время ослабления государственности, размытости, уязвимости общественных устоев".