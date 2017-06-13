Мировые лидеры адресовали России поздравления с национальным праздником

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Мировые лидеры адресовали России поздравления с национальным праздником

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Празднование Дня России на Красной площади. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Среди адресантов — руководители Австрии, Абхазии, Венесуэлы, Ирана, Израиля, а также представитель США.

Представители нескольких государств поздравили российского президента Владимира Путина и российский народ с национальным праздником — Днём России.

Так, лидер Венесуэлы Николас Мадуро направил Путину послание, в котором отметил усилия России по укреплению своей экономики и строительству "многополярного мира, в котором уважается международное право".

Венесуэла ценит и поддерживает те усилия, которые предпринимает Российская Федерация по укреплению своего экономического и социального развития.

Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пожелал процветания и успеха российским гражданам. Поздравительное письмо на имя президента РФ опубликовала канцелярия израильского премьера.

Примите мои тёплые поздравления по случаю Дня России, в ваш национальный праздник я желаю Вам и российскому народу процветания и успеха.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля

Фото: © REUTERS/Gali Tibbon/Pool

Поздравление, хоть и в "Твиттере", пришло и из Соединённых Штатов. Бывший посол США в России Майкл Макфол в своём микроблоге назвал россиян гражданами великой страны и пожелал "счастья, здоровья и благополучия".

Поздравительное послание Путину доставили из Австрии. Президент страны Александр Ван дер Беллен передал наилучшие пожелания народу Российской Федерации.

Желаю народу России счастливого будущего.

Александр Ван дер Беллен, президент Австрии

Фото: © REUTERS/Leonhard Foeger

Глава Абхазии Рауль Хаджимба пожелал Путину крепкого здоровья и успехов, а россиянам — мира и благополучия.

Этот праздник занимает особое место в календаре официальных дат. Ваша страна встречает его сильным, многонациональным и динамично развивающимся государством, объединённым великой культурой, традициями и ценностями.

Рауль Хаджимба, президент Абхазии

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Президент Ирана Хасан Роухани рассчитывает на дальнейшее развитие отношений с Россией. Об этом говорится в письме, которое он направил российскому лидеру.

Рад возможности выразить самые искренние поздравления Вам, правительству и народу Российской Федерации в связи с национальным праздником Вашей страны. Желаю здоровья и успехов президенту РФ, счастья и величия российскому народу.

Хасан Роухани, президент Ирана

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Напомним, 12 июня более семи миллионов человек приняли участие в праздновании Дня России по всей стране. В честь национального праздника на торжественном приёме в Кремле выступил Владимир Путин. По его словам, Россия и её народ пережили "тревожное время ослабления государственности, размытости, уязвимости общественных устоев".

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