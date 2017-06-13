Организатор убийства Анны Политковской умер после отказа печени

Лом-Али Гайтукаев на протяжении последних шести месяцев находился в тюремной больнице в Вологде.

Стала известна причина смерти криминального авторитета Лом-Али Гайтукаева, организатора убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Как сообщает телеграм-канал Mash, он скончался после отказа печени в тюремной больнице в Вологде.

Лом-Али Гайтукаева перевели из колонии в межобластную больницу около полугода назад. Несколько дней назад организатора убийства Анны Политковской не стало. Теперь родственники готовятся забрать тело криминального авторитета.

Гайтукаева приговорили к пожизненному сроку заключения в 2014 году. Он был признан виновным в организации убийства Анны Политковской, расправа над которой произошла 7 октября 2006 года.