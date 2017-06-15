Трамп назвал расследование против него величайшей охотой на ведьм

Президент США Дональд Трамп прокомментировал расследование против него в "Твиттере", назвав сложившуюся ситуацию величайшей охотой на ведьм в истории Америки.
You are witnessing the single greatest WITCH HUNT in American political history - led by some very bad and conflicted people! #MAGA— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июня 2017 г.
— Вы наблюдаете за величайшей охотой на ведьм в американской политической истории, которую ведут очень плохие и противоречивые люди, — пишет глава Белого дома.
Трамп также заявил, что история о якобы связях с Россией выдумана и никаких доказательств никто не представил.
They made up a phony collusion with the Russians story, found zero proof, so now they go for obstruction of justice on the phony story. Nice— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июня 2017 г.
— Они выдумали ложную историю о сговоре с русскими, не нашли доказательств, и теперь они говорят о препятствии правосудию по этой ложной истории. Неплохо.
Ранее газета Washington Post сообщила, что спецпрокурор "российскому делу" Роберт Мюллер ведёт расследование против президента США Дональда Трампа в связи с "возможным препятствием правосудию". Согласно данным СМИ, он также проверит вмешивался ли глава Белого дома в расследование дела Флинна.
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