Трамп назвал расследование против него величайшей охотой на ведьм

Республиканец заявил, что его преследуют из-за выдумок про якобы связи с Россией.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал расследование против него в "Твиттере", назвав сложившуюся ситуацию величайшей охотой на ведьм в истории Америки.

You are witnessing the single greatest WITCH HUNT in American political history - led by some very bad and conflicted people! #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июня 2017 г.

— Вы наблюдаете за величайшей охотой на ведьм в американской политической истории, которую ведут очень плохие и противоречивые люди, — пишет глава Белого дома.

Трамп также заявил, что история о якобы связях с Россией выдумана и никаких доказательств никто не представил.

They made up a phony collusion with the Russians story, found zero proof, so now they go for obstruction of justice on the phony story. Nice — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июня 2017 г.

— Они выдумали ложную историю о сговоре с русскими, не нашли доказательств, и теперь они говорят о препятствии правосудию по этой ложной истории. Неплохо.

Ранее газета Washington Post сообщила, что спецпрокурор "российскому делу" Роберт Мюллер ведёт расследование против президента США Дональда Трампа в связи с "возможным препятствием правосудию". Согласно данным СМИ, он также проверит вмешивался ли глава Белого дома в расследование дела Флинна.