Трамп назвал расследование против него величайшей охотой на ведьм

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Трамп назвал расследование против него величайшей охотой на ведьм

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Carlos Barria

Республиканец заявил, что его преследуют из-за выдумок про якобы связи с Россией.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал расследование против него в "Твиттере", назвав сложившуюся ситуацию величайшей охотой на ведьм в истории Америки.

— Вы наблюдаете за величайшей охотой на ведьм в американской политической истории, которую ведут очень плохие и противоречивые люди, — пишет глава Белого дома.

Трамп также заявил, что история о якобы связях с Россией выдумана и никаких доказательств никто не представил.

— Они выдумали ложную историю о сговоре с русскими, не нашли доказательств, и теперь они говорят о препятствии правосудию по этой ложной истории. Неплохо.

Ранее газета Washington Post сообщила, что спецпрокурор "российскому делу" Роберт Мюллер ведёт расследование против президента США Дональда Трампа в связи с "возможным препятствием правосудию". Согласно данным СМИ, он также проверит вмешивался ли глава Белого дома в расследование дела Флинна.

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