Мосгорсуд сократил Навальному срок ареста на пять суток

Оппозиционер отбывает административное наказание за организацию незаконного митинга на Тверской улице в Москве 12 июня.

Мосгорсуд принял решение сократить срок административного ареста оппозиционеру Алексею Навальному по делу о нарушении закона о митингах с 30 до 25 суток.

Как передаёт корреспондент Лайфа из зала суда, таким образом были приняты во внимание доводы защиты Навального. Адвокаты настаивали, что активист нуждается в лечении из-за ожога глаза и что на его содержании находятся двое несовершеннолетних детей.

Напомним, 13 июня Навальному назначили наказание за организацию несанкционированной акции оппозиции. К слову, прокуратура Москвы открыто предупреждала организаторов и участников акции, прошедшей 12 июня на проспекте Академика Сахарова, о нарушении закона в случае, если они попытаются провести несанкционированное мероприятие на Тверской улице. В результате на несогласованную акцию вышли четыре с половиной тысячи человек, из них более 150 митингующих были задержаны.