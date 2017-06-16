Как жители Железнодорожного боролись за правду о "пьяном" мальчике

Подмосковный город добивается по-настоящему трезвого расследования гибели шестилетнего ребёнка.

О маленьком Алёше Шимко, которого 31-летняя жительница Подмосковья сбила во дворе дома на своём "хёндэ-солярисе", протащила под днищем десяток метров, но наказания так и не понесла, в Железнодорожном знает каждый. Все внимательно следили за новостями и о бутылке водки, которую должен был выпить ребёнок, чтобы в его крови смогли обнаружить 2,7 промилле алкоголя, и об экспертизе, которую подписали "не глядя", и об отступных в 50 тысяч рублей, которые предложили родителям погибшего малыша.

Вся последняя информация, а вместе с ней и слухи о том, как продвигается следствие, стекались в одно место — в сообщество жителей Железнодорожного "ВКонтакте". Самые горячие споры и обсуждения проходили здесь же. И здесь же, онлайн, кто-то впервые высказал мысль о том, что "надо что-то делать". Петиции в Интернете — это одно, а бумага, на которой граждане, потрясённые трагедией семьи Шимко, смогут оставить свою подпись под требованием придать здравый смысл расследованию гибели шестилетнего мальчика — совсем другое.

Первые добровольцы с папками и пухлым запасом бланков появились в оживлённых местах города уже с утра. Кто-то — у супермаркетов, кто-то — у почтовых отделений. Но в будний день в Железнодорожном не очень многолюдно: на работу и учёбу большинство жителей ездит в Москву (40 минут на электричке до Курского вокзала). Так что основная активность началась ближе к вечеру.

Пункты для сбора подписей появились в медицинских центрах и аптеках, парикмахерских и салонах красоты. Некоторые из них сегодня даже закрылись на "спецобслуживание": клиентов с обеда не принимали, а мастера по маникюру помогали заполнять петиции пенсионеркам из дома напротив.

С пакетами продуктов, с детскими колясками, целыми семьями и поодиночке люди стали приходить и оставлять подпись под коллективным письмом, адресованным председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, генпрокурору Юрию Чайке и главе МВД Владимиру Колокольцеву. Жители Железнодорожного просят взять на особый контроль дело о гибели ребёнка под колёсами автомобиля, в котором виноватым пытаются выставить самого мальчика.

Подписи продолжат собирать и в течение всех выходных, а уже на следующей неделе коллективную жалобу от разгневанных жителей Подмосковья направят по адресу.

Электронную петицию на сайте Change.org с требованием провести глубокое, тщательное и непредвзятое расследование гибели шестилетнего Алёши можно подписать здесь.