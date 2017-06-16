Собянин оценил реновацию Москвы в 3 триллиона рублей

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Собянин оценил реновацию Москвы в 3 триллиона рублей

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Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что программа реновации в Москве обойдётся в три триллиона рублей и растянется минимум на 15 лет.

— Лет 15 минимум, — сказал политик в эфире радиостанции "Эхо Москвы". — На 15 лет — это где-то около трёх триллионов рублей.

Напомним, 14 июня Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, который предусматривает снос ветхих пятиэтажек. До этого власти Москвы представили рекламный ролик программы и показали макеты новых домов и квартир.

По данным городской администрации, жители 466 ветхих домов проголосовали против включения в программу реновации. За снос высказались жители 4073 домов.

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