Собянин оценил реновацию Москвы в 3 триллиона рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что программа реновации в Москве обойдётся в три триллиона рублей и растянется минимум на 15 лет.

— Лет 15 минимум, — сказал политик в эфире радиостанции "Эхо Москвы". — На 15 лет — это где-то около трёх триллионов рублей.

Напомним, 14 июня Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, который предусматривает снос ветхих пятиэтажек. До этого власти Москвы представили рекламный ролик программы и показали макеты новых домов и квартир.

По данным городской администрации, жители 466 ветхих домов проголосовали против включения в программу реновации. За снос высказались жители 4073 домов.