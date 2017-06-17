Почти 1,5 тысячи жителей села Краснокумское на Ставрополье получили компенсации

Ранее жительница села Валентина Саковская обратилась во время прямой линии к Владимиру Путину с жалобой, что не может получить положенные ей выплаты.

Председатель думы Ставропольского края Геннадий Ягубов отчитался на внеочередном совещании о выплатах жителям села Краснокумского, пострадавшим от паводка. По его словам, положенные им компенсации получили почти полторы тысячи человек.

— На сегодняшний день в селе Краснокумском по 10 тысяч рублей транши прошли: 48 человек, 200 человек, 46 человек, потом 577 человек получили деньги, потом 260 человек, потом 338 человек. То есть формируется список, передаётся в федеральное казначейство, в краевые структуры, и идут выплаты, — сказал глава края.

Напомним, 15 июня во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным жительница села пожаловалась на то, что не может получить положенные выплаты, а сотрудники МФЦ требуют оформить документы платно. В тот же день стало известно, что Валентина Саковская получила причитающиеся ей деньги.

Ранее Лайф сообщал о том, что на Ставрополье более семи тысяч пострадавших от паводка получили компенсации.