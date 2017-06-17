На Ставрополье более семи тысяч пострадавших от паводка получили компенсации

Ранее жительница села Краснокумское в ходе прямой линии пожаловалась президенту на отсутствие выплат и на спекуляции с оформлением справок, удостоверяющих нанесение ущерба имуществу.

В Ставропольском крае компенсации за ущерб от паводка из поступивших в регион федеральных средств получило уже семь тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Владимира Владимирова. Отметим, президент в ответ на жалобу жительницы Краснокумского адресовал главе региона вопрос: "Где деньги?"

— По состоянию на 11:00 мск субботы, помощь в размере 10 тысяч рублей получило 7 тыс. 484 человека, — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что накануне в регион поступил первый федеральный транш в размере 281,2 млн рублей.

Напомним, через несколько часов после обращения к Владимиру Путину жительница Краснокумского Валентина Саковская получила 60 тысяч рублей.

Кроме того, 15 июня генпрокурор РФ Юрий Чайка распорядился проверить действия региональных властей при ликвидации последствий паводка в Краснокумском.

В конце мая из-за дождевого паводка на Ставрополье был объявлен режим ЧС. По данным МЧС на 25 мая, в шести населённых пунктах из-за продолжительных ливней было подтоплено 333 жилых дома и 866 приусадебных участков и огородов.