Президент ФИФА на русском поблагодарил Россию за Кубок конфедераций

Сегодня вечером в Санкт-Петербурге проходит матч-открытие КК-2017, в котором принимают участие сборные России и Новой Зеландии.

Глава ФИФА Джанни Инфантино на открытии Кубка конфедераций на русском языке обратился к организаторам спортивного турнира, а также к спортсменам и болельщикам.

— Дорогие друзья, добро пожаловать! Спасибо, Казань, спасибо, Сочи, спасибо, Москва, спасибо, Санкт-Петербург, спасибо, Россия! — сказал Инфантино. В тот же момент на стадионе раздались бурные овации.

Ранее глава ФИФА уже говорил, что Россия полностью готова к проведению международных соревнований.

Отметим, президент страны Владимир Путин также прибыл сегодня на первый матч Кубка конфедераций и выступил с речью на официальной церемонии открытия.

Спортивный турнир продолжится до 2 июля.