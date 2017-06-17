Президент ФИФА на русском поблагодарил Россию за Кубок конфедераций

Глава ФИФА Джанни Инфантино на открытии Кубка конфедераций на русском языке обратился к организаторам спортивного турнира, а также к спортсменам и болельщикам.
Президент ФИФА Джанни Инфантино: "Добро пожаловать!" pic.twitter.com/q77VZjNumt— Сборная России (@TeamRussia) 17 июня 2017 г.
— Дорогие друзья, добро пожаловать! Спасибо, Казань, спасибо, Сочи, спасибо, Москва, спасибо, Санкт-Петербург, спасибо, Россия! — сказал Инфантино. В тот же момент на стадионе раздались бурные овации.
Ранее глава ФИФА уже говорил, что Россия полностью готова к проведению международных соревнований.
Отметим, президент страны Владимир Путин также прибыл сегодня на первый матч Кубка конфедераций и выступил с речью на официальной церемонии открытия.
Спортивный турнир продолжится до 2 июля.
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