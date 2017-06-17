В Иркутске прошёл митинг против Алексея Навального

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В Иркутске прошёл митинг против Алексея Навального

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Митинг против Алексея Навального в Иркутске. Фото:© L!FE

Молодые люди собрались у скульптуры бабра (это животное — символ города) на пересечении улиц Ленина, Седова и Третьего июля.

Сегодня в Иркутске сто молодых людей вышли на митинг против оппозиционера Алексея Навального. "Навальный — это Майдан", "Руки прочь от Иркутска" — гласили надписи на плакатах.

<p>Митинг против Алексея Навального в Иркутске. Фото:© L!FE</p>

Напомним, сегодня в городе открылся предвыборный штаб политика.

<p>Митинг против Алексея Навального в Иркутске. Фото:© L!FE</p>

На 18 июня запланировано и открытие штаба Навального в Омске. Событие получило широкую огласку в связи с тем, что команда регионального штаба обвинила властей в давлении, хотя ранее сама расторгла договор об аренде банкетного зала, где должно было проходить открытие.

Алексей Навальный в настоящее время находится под арестом. Накануне Мосгорсуд сократил срок ареста на пять суток. Оппозиционера задержали 12 июня в подъезде его дома, когда тот направлялся на несогласованную протестную акцию на Тверской.

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