В Иркутске прошёл митинг против Алексея Навального

Молодые люди собрались у скульптуры бабра (это животное — символ города) на пересечении улиц Ленина, Седова и Третьего июля.

Сегодня в Иркутске сто молодых людей вышли на митинг против оппозиционера Алексея Навального. "Навальный — это Майдан", "Руки прочь от Иркутска" — гласили надписи на плакатах.

Напомним, сегодня в городе открылся предвыборный штаб политика.

На 18 июня запланировано и открытие штаба Навального в Омске. Событие получило широкую огласку в связи с тем, что команда регионального штаба обвинила властей в давлении, хотя ранее сама расторгла договор об аренде банкетного зала, где должно было проходить открытие.

Алексей Навальный в настоящее время находится под арестом. Накануне Мосгорсуд сократил срок ареста на пять суток. Оппозиционера задержали 12 июня в подъезде его дома, когда тот направлялся на несогласованную протестную акцию на Тверской.