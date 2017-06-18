В преддверии гей-парада националисты заблокировали центр Киева

Представители радикальных организаций заявили о перекрытии ряда улиц в центре столицы, чтобы не допустить проведения Марша равенства.

В преддверии гей-парада, который пройдёт в Киеве 18 июня, активисты нескольких радикальных националистических организаций заблокировали центральные улицы города. Об этом в своём "фейсбуке" написал руководитель пресс-службы "Правого сектора"* Артём Скоропадский.

— Националисты из многих организаций заблокировали парк Шевченко, Владимирскую улицу и Дом учителя, чтобы не допустить проведения гей-парада в Киеве, — сообщил он.

В свою очередь, председатель ОУН* Николай Кохановский заявил "Громадському радио", что его организация будет делать всё, чтобы сорвать проведение ЛГБТ-шествия в столице.

Ранее Лайф сообщал о намерении "Правого сектора" провести одновременно с гей-парадом собственное шествие. Скоропадский пообещал, что националисты будут вести себя мирно и не нападать на участников гей-парада.

— Отдельно избивать, устраивать городское сафари на гомосеков и лесбиянок никто не планирует, — сказал представитель организации.

Лайф также напоминает, что обеспечивать безопасность участников гей-парада будут пять тысяч полицейских. Ожидается, что участие в самом шествии также примут пять тысяч человек.

* Организации запрещены в России по решению Верховного суда.