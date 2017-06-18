Президент Колумбии созывает совет безопасности страны после теракта в Боготе

Читайте также

Президент Колумбии созывает совет безопасности страны после теракта в Боготе

1

Взрыв прогремел в торговом центре Andino в колумбийской столице Боготе. Фото: Twitter.com/LaSagaOficial 

В результате взрыва в торговом центре погибли три женщины, ранения получили девять человек.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос созывает в воскресенье советы безопасности страны после теракта в столичном торговом центре.

— Завтра (в воскресенье) мы сделаем новые заявления после проведения совета безопасности, сейчас я не хотел бы спекулировать на тему, кто стоит за этой террористической атакой, идёт расследование, пока чётких указаний на виновных нет, — сказал глава государства на пресс-конференции.

Напомним, согласно последним данным, в результате взрыва погибли три женщины. Как сообщали СМИ, террористы установили взрывное устройство в женском туалете.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!