Президент "Реала" отказался "насильно" удерживать Роналду

Президент мадридского ФК "Реал" Флорентино Перес заявил, что на 32-летнего нападающего Криштиану Роналду не будут давить и отпустят его, если он считает необходимым поменять клуб.
По словам Переса, он всегда ставит интересы команды выше интересов отдельного игрока. Ранее руководство "Реала" уже выражало недовольство по поводу требований Роналду о повышении зарплаты.
Напомним, футболист возмутился высокими налогами, которые его заставляют платить. 13 июня в отношении Роналду завели дело по обвинению в неуплате налогов в испанскую казну на общую сумму в 14,7 млн евро.
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