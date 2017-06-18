Президент "Реала" отказался "насильно" удерживать Роналду

Несколько дней назад футболист объявил о своём окончательном решении покинуть клуб. В "Реале" тогда ответили, что предпримут все меры, чтобы ценный игрок остался.

Президент мадридского ФК "Реал" Флорентино Перес заявил, что на 32-летнего нападающего Криштиану Роналду не будут давить и отпустят его, если он считает необходимым поменять клуб.

По словам Переса, он всегда ставит интересы команды выше интересов отдельного игрока. Ранее руководство "Реала" уже выражало недовольство по поводу требований Роналду о повышении зарплаты.

Напомним, футболист возмутился высокими налогами, которые его заставляют платить. 13 июня в отношении Роналду завели дело по обвинению в неуплате налогов в испанскую казну на общую сумму в 14,7 млн евро.