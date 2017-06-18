В Лондоне 6-летний мальчик отдал все свои сбережения пострадавшим в пожаре

Деньги он передал епископу, попросив его отправить средства тем, кто в них наиболее нуждается.

Шестилетний житель Лондона по имени Алфи Линдси решил взять все свои деньги из копилки и отдать их пострадавшим при пожаре в лондонской многоэтажке. Об этом сообщает телеканал BBC.

В общей сложности в копилке мальчика было 70 фунтов стерлингов (более 5 тысяч рублей). Он отнёс все деньги епископу в Кенсингтоне Грэму Томлину и попросил передать их тем, кто в них действительно нуждается.

— Ты собирал эти деньги для них? — поинтересовался священник.

— Нет, это мои карманные деньги, — ответил мальчик.

Алфи добавил, что ему очень грустно от того, что произошло в Лондоне, и что он хочет хоть как-то помочь пострадавшим.

— Просто удивительно. Это проявление невероятного сострадания к тем, кто пострадал в результате событий в Лондоне, — сказал епископ.

Священник пообещал мальчику, что отдаст всё до последнего пенса пострадавшим при пожаре.

Напомним, что ранее полицейские признали погибшими 58 человек, которые пропали во время пожара в многоэтажном жилом доме в Лондоне. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в свою очередь уже признала ошибки экстренных служб при ликвидации возгорания.