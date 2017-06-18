В Лондоне после масштабного пожара в высотке может начаться реновация

Мэр столицы Великобритании заявил о возможности сноса многоэтажек, построенных в 1960-х и 1970-х.

Садик Хан заявил о том, что власти могут начать снос высотных домов, построенных 50–60 лет назад. Напомним, по последним данным, в пожаре в 27-этажном доме в районе Кенсингтон могло погибнуть до 70 человек.

— Я боюсь, что пожар в высотке Grenfell Tower стал самой крупной трагедией со времён Второй мировой войны по количеству жертв. Это были обычные семьи, многие люди были в постели, когда вспыхнул пожар, они погибли в своих домах в самых ужасных обстоятельствах. Вид пылающей башни навсегда останется в коллективной памяти нашего народа, — выразил свои соболезнования Садик Хан. Его слова цитирует The Guardian.

Мэр Лондона также отметил, что новые дома будут строиться на месте снесённых и гражданам не придётся уезжать из района, в котором они "успели пустить корни".

По словам Садика Хана, в высотке жили в том числе мигранты. Он рассказал историю молодого человека Мухаммеда аль-Хаджа Али, который приехал в Англию из Сирии, чтобы выучиться и вернуться на родину. Проделав непростой путь, Али погиб в пожаре.

Накануне с выжившими погорельцами встретилась премьер-министр Британии Тереза Мэй. До этого вечером 16 июня аналогичная встреча закончилась провалом, потому что недовольные действиями властей в связи с пожаром люди набросились на политика с оскорблениями и Мэй пришлось покидать место сбора в окружении полицейских.

При этом точная причина пожара до сих пор не ясна. Выдвигаются версии о неисправной технике в одной из квартир, а также о халатности строителей, которые ремонтировали дом и пренебрегли использованием качественных огнеупорных материалов.