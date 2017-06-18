Число без вести пропавших во время пожара в лондонской многоэтажке превысило 58

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Число без вести пропавших во время пожара в лондонской многоэтажке превысило 58

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Сгоревшее 24-этажное здание Grenfell Tower. Фото: © REUTERS/Neil Hall

Лондонская полиция скорректировала данные о без вести пропавших людях во время пожара в жилом многоэтажном здании Grenfell Tower. Ранее сообщалось о 58 исчезнувших, однако, как сообщил телеканал Sky News, теперь следователи говорят о большем количестве пропавших.

Напомним, пожар в многоэтажке произошёл утром 14 июня. Его жертвами, по последним официальным данным, стали 30 человек, однако СМИ сообщают по меньшей мере о 70 погибших. Полиция официально признала погибшими и тех 58 человек, чья судьба была неизвестна. Причиной трагедии, по мнению следствия, могла стать скупость застройщика, сэкономившего на материалах для облицовки здания.

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