Число без вести пропавших во время пожара в лондонской многоэтажке превысило 58

Лондонская полиция скорректировала данные о без вести пропавших людях во время пожара в жилом многоэтажном здании Grenfell Tower. Ранее сообщалось о 58 исчезнувших, однако, как сообщил телеканал Sky News, теперь следователи говорят о большем количестве пропавших.

Metropolitan Police: the number of people missing after Grenfell Tower fire has risen from 58 and the new figure will be released on Monday — Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) 18 июня 2017 г.

Напомним, пожар в многоэтажке произошёл утром 14 июня. Его жертвами, по последним официальным данным, стали 30 человек, однако СМИ сообщают по меньшей мере о 70 погибших. Полиция официально признала погибшими и тех 58 человек, чья судьба была неизвестна. Причиной трагедии, по мнению следствия, могла стать скупость застройщика, сэкономившего на материалах для облицовки здания.