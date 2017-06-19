ПВО РФ будет сопровождать все самолёты в местах проведения операций ВКС в Сирии

В Минобороны РФ отреагировали на сбитый международной коалицией сирийский истребитель, назвав это проявлением военной агрессии.

Все самолёты и беспилотники, в том числе и авиация международной коалиции, будут сопровождаться российскими средствами противовоздушной обороны в небе над Сирией. Об этом сообщили в Минобороны РФ после того, как приостановили действие меморандума с США по полётам в воздушном пространстве САР.

— В районах выполнения боевых задач ВКС РФ в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолёты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей, — пояснили в Минобороны РФ.

Как ранее сообщал Лайф, военное ведомство приостановило действие меморандума с США по полётам в Сирии. Так, в МО РФ отреагировали на тот факт, что авиация коалиции сбила Су-22 ВВС САР.