Глава Госдепа пообещал привлечь КНДР к ответственности после смерти студента

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Глава Госдепа пообещал привлечь КНДР к ответственности после смерти студента

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По словам американского госсекретаря, Пхеньян несет ответственность за несправедливое заключение Отто Вомбиера.

Глава Госдепа Рекс Тиллерсон привлечь КНДР к ответственности после смерти американского студента Отто Вомбиера, на прошлой неделе освобожденного в КНДР и доставленного в США.

— Мы считаем, что Северная Корея ответственна за несправедливое заключение Отто Уормбиера, и требуем освободить трех американцев, которые незаконно задержаны, — заявил госсекретарь.

Ранее президент США Дональд Трамп с супругой выразили соболезнования семье Отто.

Напомним, студент был осужден в Северной Корее в 2016 году по обвинению в попытке сорвать пропагандистский баннер и сборе сведений, которые могли быть использованы против Пхеньяна. Как стало известно после освобождения и возвращения американца в США, медики диагностировали у него тяжёлое поражение всех отделов головного мозга и необратимый процесс отмирания тканей.

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