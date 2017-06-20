Глава Госдепа пообещал привлечь КНДР к ответственности после смерти студента

По словам американского госсекретаря, Пхеньян несет ответственность за несправедливое заключение Отто Вомбиера.

Глава Госдепа Рекс Тиллерсон привлечь КНДР к ответственности после смерти американского студента Отто Вомбиера, на прошлой неделе освобожденного в КНДР и доставленного в США.

— Мы считаем, что Северная Корея ответственна за несправедливое заключение Отто Уормбиера, и требуем освободить трех американцев, которые незаконно задержаны, — заявил госсекретарь.

Ранее президент США Дональд Трамп с супругой выразили соболезнования семье Отто.

Напомним, студент был осужден в Северной Корее в 2016 году по обвинению в попытке сорвать пропагандистский баннер и сборе сведений, которые могли быть использованы против Пхеньяна. Как стало известно после освобождения и возвращения американца в США, медики диагностировали у него тяжёлое поражение всех отделов головного мозга и необратимый процесс отмирания тканей.