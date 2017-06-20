Лавров заявил, что новые санкции вызваны русофобской одержимостью США

По словам главы российского МИД, новые ограничительные меры были вновь приняты на ровном месте.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом заявил, что новые санкции против России со стороны США в очередной раз принимаются на ровном месте и не улучшают атмосферу.

— Ссылка на ситуацию на Украине, по-моему, у всех серьёзных наблюдателей вызывает улыбку, — сказал Лавров.

Министр иностранных дел также добавил, что подобное решение со стороны США не вызывает ничего, кроме сожаления.

— Ничего не могу высказать, кроме сожаления, по поводу русофобской одержимости наших американских коллег. Она уже переходит все грани, — заявил Лавров.

Как ранее сообщал Лайф, США внесли 38 человек и российских организаций в санкционный список. В МИД РФ заявили, что Москва разработает ответные меры.