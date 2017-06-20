Лавров: РФ ждёт от США объяснений по сбитому сирийскому самолёту

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Лавров: РФ ждёт от США объяснений по сбитому сирийскому самолёту

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Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Напомним, 18 июня на севере Ракки коалиция во главе с США сбила самолёт ВВС САР.

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом заявил, что Россия ожидает от США объяснений по сбитому сирийскому самолёту.

Напомним, после инцидента РФ приостановила с США взаимодействие в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над САР.

— Есть механизм, который сейчас действительно приостановлен после того, что сделали США, сбив самолёт. Мы, как вы знаете, по линии Министерства обороны запросили разъяснений подробных. Ожидаем, что это будет сделано, — сказал российский министр.

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