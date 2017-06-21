Глава МВФ и Порошенко обсудили экономические реформы на Украине

Украинский президент поблагодарил Кристин Лагард за "её личную поддержку Украины".

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард и президент Украины Пётр Порошенко в ходе переговоров обсудили экономические реформы в стране, а также меры по защите стабильного роста экономики.

— Лагард была рада встретиться с президентом Порошенко по поводу усиления экономических реформ и защиты стабильного роста (экономики) на Украине, — говорится в сообщении МВФ в Twitter.

Как сообщает пресс-служба украинского президента, Порошенко также рассказал Лагард о результатах обсуждения пенсионной реформы, перспективах проведения приватизации и борьбе с коррупцией.

Напомним, в ходе официального визита Порошенко встретился с президентом США Дональдом Трампом, главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и госсекретарём Рексом Тиллерсоном.