Саакашвили променял Брюссель на Африку, чтобы сохранить украинское гражданство

Грузинский политик "успокоил" президента Порошенко, сказав, что он не собирается лететь на саммит Евросоюза, сидеть с ним за одним столом и "портить настроение".

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подтвердил слухи о том, что президент Украины Пётр Порошенко хочет лишить его гражданства и экстрадировать из страны. Об этом он написал в "Фейсбуке". По словам грузинского политика, указ должен быть подписан во время его визита в Брюссель, где его планировали "усадить" за один стол с Порошенко.

Саакашвили поспешил "успокоить" президента Украины, сказав, что вместо саммита ЕС он решил посетить антикоррупционную конференцию в Танзании.

— Пётр Алексеевич, вам после, очевидно, нервной поездки в Вашингтон не нужно дополнительно нервничать насчёт меня! Я не испорчу вам настроение в Брюсселе, так как буду в 11 тысячах километров оттуда, — пообещал Саакашвили.

Напомним, в ноябре прошлого года Порошенко подписал указ об увольнении Саакашвили с поста одесского губернатора, который тот занимал менее полутора лет. Тогда же стало известно о планах президента лишить его гражданства Украины. Позже появилась информация о том, что Саакашвили хочет объявить импичмент главе государства.